Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ «красной зоне» по COVID-19 остались 12 регионов России

Лишь небольшая часть российских регионов (14 процентов) остаются в "красной зоне" по COVID-19, считает эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
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Названы остающиеся в «красной зоне» по COVID-19 регионы

Число регионов со сложной ситуацией по распространению COVID-19 сократилось до 12, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
РИА Новостивчера в 20:42

Подробнее о событии

В «красной зоне» по COVID-19 остались 12 регионов. Что там происходит

Телеканал 360°05:34

12 регионов России остаются в «красной зоне» по COVID-19

Газета.Ru02:32

Эксперт рассказал, в каких регионах России сохраняется «красная зона» по коронавирусу

Life.ruвчера в 21:56

Эксперт назвал находящиеся в «красной зоне» из-за коронавируса регионы

RT на русскомвчера в 23:46

Эксперт назвал остающиеся в «красной зоне» по COVID-19 регионы

РБКвчера в 23:07

В «красной зоне» по COVID-19 остались 12 регионов России

Российская газета00:35

Названы остающиеся в «красной зоне» по COVID-19 регионы

РИА Новостивчера в 20:42
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Автоматически обработаны 7383 источника, обновлено в 06:12, Ашберн
Футбол

Понтус Вернблум стал игроком «Гетеборга»

Агент игрока подтверждал, что предложения из российских клубов есть предложения. Вернблум перешел в ЦСКА из голландского «АЗ Алкмаар».
ODDS.ru 05:08
Футбол

ЦСКА предложит «Спортингу» € 12 млн за Жоау Палинью

По данным источника, ЦСКА хочет заполучить футболиста и готов предложить за футболиста на € 2 млн больше, чем изначально, — € 12 млн.
Чемпионат 05:55
Футбол

ТАСС: Влашич избежал серьезной травмы и готовится сыграть с «Рубином»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, скорее всего, сможет принять участие в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином».
Матч ТВ 05:58
Футбол

«Спартак» не исключает ухода Кокорина

Красно-белые подписали Кокорина после прихода в клуб нового генерального директора Шамиля Газизова, и "Спартак", по слухам, этим трансфером пытался в том числе и "уколоть" "Зенит".
Газета.Ru 05:52
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Футбол

Карасев рассудит «Спартак» и «Локомотив» в матче РПЛ

Матч «Спартак» – «Локомотив» состоится 23 августа в рамках четвёртого тура РПЛ на «Открытие Арене».
Metaratings вчера в 09:21
4
Футбол

Шишкин подтвердил желание Глушакова перейти в московский клуб

ProstoProSport 04:10
Футбол

Шмурнов о своём отстранении от эфиров: считаю, что сделал все правильно

Считаю, что сделал все правильно и осознанно.
Metaratings вчера в 17:12
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Футбол

Экс-игрок ЦСКА Вагнер Лав: «Разочарован, что не вернулся в ЦСКА»

BetOn 05:55
Футбол

Судья Федотов разъяснил эпизод с броском мяча Дриусси в голову Фернандесу

Футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод матча «Зенит» — ЦСКА (2:1), в котором форвард питерцев Себастьян Дриусси бросил мяч в голову защитнику «армейцев» Марио Фернандесу.
Чемпионат вчера в 13:38
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Футбол

«Севилья» сыграет с «Интером» в финале Лиги Европы

"Севилья" и "Интер" встретятся в финале Лиге Европы.
Газета.Ru 02:09
Футбол

Отец форварда «Спартака» Ларссона вошел в тренерский штаб «Барселоны»

Швед Хенрик Ларссон и нидерландец Алфред Схрёдер вошли в тренерский штаб испанской "Барселоны", сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 05:22
Единоборства

Фёдор Емельяненко заявил, что готов к реваншу с Вердумом

Москва, 21 августа 2020, 10:55 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко заявил, что готов провести бой-реванш с бразильцем Фабрисио Вердумом.
REGNUM 03:55
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Общество

В омской больнице заявили о поставленном Навальному диагнозе

РБК 04:19
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Киберспорт

Noxville о четверке Omegalil: «Должно быть, это аккаунт Лила»

Аналитик Бен «Noxville» Стинхойзен высказался об аккаунте саппорта четвертой позиции Omegalil.
Cyber.sports.ru вчера в 02:05
Футбол

Яя Туре: «Могу представить Месси в футболке „Манчестер Сити“»

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре прокомментировал возможный переход нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в стан "горожан".
Soccer.ru 04:13
Футбол

«Челси» подписал 18-летнего экс-защитника «Барсы» Мбуямбу

Бывший центральный защитник «Барселоны» Ксавье Мбуямба стал игроком «Челси».
Sports.ru 01:26
Гаджеты

Российские Redmi 8 и 8A получили Android 10 без оболочки MIUI 12

Модели Redmi 8 и 8A для России были укомплектованы Android 10 без использования оболочки MIUI 12, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 05:50
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Футбол

«Рига» Кононова проиграла «Маккаби» и вылетела из Лиги чемпионов

В матче первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов ФК "Рига" играл в Тель-Авиве.
Честный рейтинг букмекеров вчера в 12:20
Футбол

Месси не принял окончательное решение об уходе из «Барселоны»

В пятницу, 21 августа, авторитетное испанское издание «Marca» сообщило, что Лионель Месси может остаться в «Барселоне».
ГЛАС.RU 02:34
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Происшествия

Нападавших на прохожих с топорами бандитов задержали в Москве

Lenta.ru 05:59
Игры

Анонсирован ролевой экшен Black Myth: Wu Kong

Китайская студия Game Science, создавшая многопользовательскую стратегию Art of War: Red Tides, анонсировала свой новый проект — ролевой экшен Black Myth: Wu Kong, который создаётся «для всех актуальных консолей и PC».
Игромания.ру вчера в 02:29
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Футбол

Фукс попрощался с «Интернасьоналом» перед переходом в ЦСКА

RT на русском 03:17
Футбол

Бывший белорусский футболист обвинил «Зенит» в договорном матче

Напомним, в 2018 году "Зенит" в рамках квалификации Лиги Европы был разгромлен в Минским местным "Динамо" (0:4).
ИА Красная Весна 05:04
Футбол

«Ротор» пополнил состав пятым футболистом с паспортом Грузии

Напомним, что сегодня «Ротор» объявил о переходе ещё одного футболиста с грузинским паспортом.
Казанские ведомости вчера в 11:05
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Общество

Вильфанд предупредил об аномальном тепле в ряде регионов России

В Калининградской области и ряде других областей на севере Европейской России в ближайшее время установится аномально теплая погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
НТВ 02:37
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Киберспорт

В Dota 2 добавили анонсер The International

CyberSport.ru 02:13
Шоу-бизнес

В Москве завершилась церемония прощания с Легкоступовой

Церемония прощания с певицей Валентиной Легкоступовой завершилась в Москве, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 07:24
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Происшествия

Защите Ефремова отказали в ходатайстве об отводе судьи по делу актера

Интерфакс 05:04
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Политика

Кремль допустил возможность лечения Навального за границей

Песков отметил, что если Навальному потребуется выезд из страны на лечение, соответствующие обращения оперативно рассмотрят.
Lenta.ru вчера в 07:58
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Происшествия

В Москве изъяли оборудование из клиники, где пациентам диагностировали «нарушения в чакрах»

Росздравнадзор изъял медицинское оборудование из столичной клиники, где пациентам диагностировали "нарушения в чакрах".
Газета.Ru 05:31
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