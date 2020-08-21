В «красной зоне» по COVID-19 остались 12 регионов России
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Лишь небольшая часть российских регионов (14 процентов) остаются в "красной зоне" по COVID-19, считает эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.В источнике
С чего всё началось
Названы остающиеся в «красной зоне» по COVID-19 регионы
Число регионов со сложной ситуацией по распространению COVID-19 сократилось до 12, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
РИА Новости20:42
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Эксперт назвал регионы России, которые остаются в «красной зоне» по коронавирусу
Комсомольская правда23:45