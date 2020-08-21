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Российская газета
Российская газета

В «красной зоне» по COVID-19 остались 12 регионов России

Лишь небольшая часть российских регионов (14 процентов) остаются в "красной зоне" по COVID-19, считает эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы остающиеся в «красной зоне» по COVID-19 регионы

Число регионов со сложной ситуацией по распространению COVID-19 сократилось до 12, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
РИА Новости20:42
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Эксперт назвал регионы России, которые остаются в «красной зоне» по коронавирусу

Комсомольская правда23:45
Российская газета

В «красной зоне» по COVID-19 остались 12 регионов России

Российская газета00:35
RT на русском

Эксперт назвал находящиеся в «красной зоне» из-за коронавируса регионы

RT на русском23:46
Газета.Ru

12 регионов России остаются в «красной зоне» по COVID-19

Газета.Ru02:32
РБК

Эксперт назвал остающиеся в «красной зоне» по COVID-19 регионы

РБК23:07
Life.ru

Эксперт рассказал, в каких регионах России сохраняется «красная зона» по коронавирусу

Life.ru21:56
РИА Новости

Названы остающиеся в «красной зоне» по COVID-19 регионы

РИА Новости20:42

В ФБК заявили об опасном веществе в организме Навального

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов заявил, что, по словам представителя транспортной полиции, в организме Алексея Навального нашли опасное вещество, которое представляет угрозу не только для него, но и для окружающих.
В ФБК заявили об опасном веществе в организме Навального
РИА Новости02:14
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В Венеции прокомментировали идею американских ученых дать городу затонуть

Ранее ученый Эрин Сикамп из университета штата Северная Каролина опубликовала научную работу, в которой обсуждает возможность оставить в первоначальном виде некоторые культурные места и объекта, страдающие от воздействия окружающей среды, с тем чтобы они стали "напоминанием" о подобных изменениях.
РИА Новости02:49

Смысл рисунка Леонардо да Винчи поняли спустя 500 лет

Чтобы разобраться в картине и понять сам рисунок, вышеуказанным ученым пришлось провести много серьезных исследований, в ходе которых они изучили более 25 000 снимков сердечной мышцы, которые делали с помощью оборудования для МРТ.
ToDay News Ufaвчера в 16:37
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США желают отказа Индии от крупных покупок российского вооружения

Помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер подтвердил информацию о том, что администрация США желает отказа Индии от подписания дальнейших крупных соглашений с Россией в сфере военно-технического сотрудничества.
Газета.Ru02:49
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В Новосибирской области ряд зданий получили сообщения о «минировании»

Правоохранительные органы в Новосибирской области вновь проводят проверки после получения сообщений о "минировании" зданий учреждений здравоохранения, судов, налоговой службы и детсадов, признаков взрывных устройств не обнаружено, сообщает в четверг областное правительство.
РИА Новостивчера в 22:45
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Конец «мировой фабрики»: компании выводят свои производства из Китая

Первыми по мировой фабрике товаров ударили торговые войны в 2018-2019 годах между Китаем и США, и США с ЕС, а пандемия ускорила уход глобальных компаний из Китая и разрушение глобальных цепочек поставок китайских комплектующих.
Вести.Ruвчера в 04:20
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