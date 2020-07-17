В США 18 штатов вошли в «красную зону» в связи с высокими темпами распространения коронавируса, сообщает Daily Beast, ссылаясь на секретный документ американского правительства.

В «красной зоне» по коронавирусу оказались 18 штатов США

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