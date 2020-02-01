Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ красноярской школе в туалете оборудовали «учительскую»

В школе № 41 города Иланский Красноярского края оборудовали кабинет для педагогов в туалете. Соответствующее видео опубликовал телеканал "ТВК Красноярск". На кадрах видно, что в "кабинете" сидит учительница, проверяющая тетради.
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В красноярской школе в туалете оборудовали «учительскую»

РИА Новости09:02

В одной из школ Красноярского края учителя вынуждены работать в туалете

Эхо Москвы04:00

В красноярской школе учительскую перенесли в туалет

Московский Комсомолец07:18

Красноярские школьники объяснили открытие учительской в туалете

Говорит Москва07:39

В одной из школ Красноярского края учительскую перенесли в туалет

Life.ru03:37

Учительская в школе Красноярского края оказалась бывшим медпунктом

ТВК07:25

В школе, где мальчику выбили глаз молотком, учителя вынуждены работать в туалете

НГС2401:45
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Что ждет россиян в феврале 2020 года

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В Сети появились изображения обновленного Mitsubishi Eclipse Cross

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Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

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Горбачев ответил на слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.
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«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» в матче АПЛ

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Помпео прибыл в Нур-Султан для переговоров с руководством Казахстана

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Напомним, в iPhone SE 2 (предположительное название) появится система Touch ID, и по слухам сканер будет расположен с лицевой стороны аппарата на нижней рамке.
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Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что до 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет.
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