В школе № 41 города Иланский Красноярского края оборудовали кабинет для педагогов в туалете. Соответствующее видео опубликовал телеканал "ТВК Красноярск". На кадрах видно, что в "кабинете" сидит учительница, проверяющая тетради.

В красноярской школе в туалете оборудовали «учительскую»

Политика Россия приостановила безвизовые турпоездки в Китай Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки и оформление рабочих виз гражданам Китая из-за вспышки коронавируса.

Здоровье Стали известны результаты анализов на коронавирус супругов из Воронежа Медики получили результаты анализов супругов, госпитализированных в областную детскую клиническую больницу №2. Напомним, супруги вернулись в Воронеж после отдыха в Китае и почувствовали недомогание.

Происшествия Туристка из России утонула на острове Пхукет в Таиланде Гражданка России утонула во время купания на курортном острове Пхукет в Таиланде. Об этом 1 февраля сообщает газета Bangkok Post.

Политика Ле Пен заявила о начале распада Евросоюза после Brexit На съезде правых партий в декабре 2017 года Ле Пен заявила, что ее цель — «навязать союз европейских наций, что заменит этот ужасный Евросоюз».

Армия и оружие Украинские силовики сообщили о гибели женщины-медика в Донбассе Штаб Операции объединенных Сил сообщил на своей странице в Facebook, в Донбассе возле Новотошковского в результате обстрела со стороны вооруженных формирований ЛНР погибла боевой медик одного из подразделений.

Энергетика Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.

Общество В РФ вступили в силу новые правила увольнения Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Политика Горбачев ответил на слова Зеленского об СССР и Второй мировой Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.

Футбол «Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» в матче АПЛ 1 февраля в Ливерпуле (Великобритания) на стадионе «Энфилд» был разыгран матч между командами «Ливерпуль» и «Саутгемптон» в рамках 25-го тура регулярного сезона АПЛ 2019/20.

Происшествия Неизвестный бросил на территорию храма в Петербурге горящий предмет Неизвестный бросил на территорию церкви в Санкт-Петербурге на Искровском проспекте горящий предмет, в результате была закопчена стена церкви, пожара удалось избежать, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.

Экономика Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд Самый богатый в мире человек, американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.

Гаджеты Коронавирус показал недостатки дорогих смартфонов iPhone Напомним, в iPhone SE 2 (предположительное название) появится система Touch ID, и по слухам сканер будет расположен с лицевой стороны аппарата на нижней рамке.