Наличие или отсутствие вакцины от коронавируса повлияет на силу второй волны, если лекарство будет создано, столь серьезные ограничительные меры не потребуются, заявила РИА Новости заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова.

с чего всё началось

«Если вакцина будет создана, соответственно, возрастет иммунная прослойка населения, и не потребуются такие ограничительные мероприятия», — прогнозирует врач кремлевской больницы. 28 мая Россия предложила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) восемь вакцин от коронавируса.

В кремлевской больнице спрогнозировали силу второй волны коронавируса

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