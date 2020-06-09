Происшествия
Муксун.fmВ крови Ефремова были обнаружены следы наркотиков
Наркотики не выводятся из организма сразу и их следы могут содержаться в крови какое-то время. Ранее сообщалось, что Ефремов сел за руль, употребив алкоголь.
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с чего всё началось
В распоряжении РЕН ТВ оказался результат экспертизы, проведенной после смертельной аварии, которую устроил известный актер Михаил Ефремов. По результатам химико-токсилогического исследования, в моче Ефремова обнаружили следы каннабиодов, а также кокаина и кокаэтилена.РЕН ТВ10:28
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Культуромания 12:05
Происшествия
Следствие попросило отправить под домашний арест актера Ефремова
Следствие просит избрать меру пресечения в виде домашнего ареста для заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, устроившего накануне в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб другой водитель.
Интерфакс 12:52
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития обрабатывающей промышленности страны на период до 2035 года.
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В Петербурге хоккеиста Сушинского подозревают в незаконном банкинге
Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 13:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге правоохранительные органы пришли с обысками в здание элитного автосалона «Авангард», а также еще по 30 адресам, имеющим отношение к известному в прошлом хоккеисту Максиму Сушинскому (завершил карьеру в 2013 году, — прим. ред.) и его бизнесу.
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Происшествия
В Кремле прокомментировали аварию с участием Ефремова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, стоит ли лишать актера Михаила Ефремова звания заслуженного артиста после смертельной аварии накануне.
БИЗНЕС Online 06:11
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Рабочий путь (г. Смоленск) 08:44
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В большом интервью Беглов рассказал о снятии ограничений в Петербурге
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Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48
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Свидетели сообщили о присутствии истребителей в небе при крушении MH17
Взгляд.ру 07 июня в 15:28
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В Красноярске арестовали подозреваемых в нападении на инкассаторов
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Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария высказалась по поводу ДТП с участием артиста в центре Москвы.
Mockva.ru вчера в 22:55
Общество
Вход на Елагин остров может стать платным после открытия ЦПКиО
Вход на Елагин остров может стать платным, когда Центральному парку культуры и отдыха имени Кирова разрешат открыться.
Piter.tv 11:48
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Французская компания Renault планирует начать выпуск модели Clio нового поколения на мощностях российского «АвтоВАЗа» в Тольятти.
Известия вчера в 11:42
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Для индивидуальных предпринимателей, которые должны заплатить налог на доходы физлиц до 15 июля, действует отсрочка до 15 октября.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 08:22
Общество
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 07 июня в 21:41
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Госсовет Франции отменил вылет «Амьена» и «Тулузы» из Лиги 1
Государственный совет Франции отменил решение Лиги 1 о вылете «Амьена» и «Тулузы» по итогам досрочно завершенного сезона национального чемпионата.
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Газета.Ru 08:40
Общество
Москва заняла 21-е место в мире по дороговизне жизни для экспатов
Москва заняла 21-е место в мире по стоимости жизни для высокооплачиваемых иностранных специалистов, поднявшись за год в рейтинге дороговизны жизни для экспатов на шесть позиций, сообщила консалтинговая компания Mercer.
РИА Новости 10:33
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Российские предприниматели попросили Путина о помощи
Общественное движение «Союз индивидуальных предпринимателей и самозанятых» обратилось к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи.
Lenta.ru 12:41
Происшествия
Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания
Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 13:19 — REGNUM Защитник историка Олега Соколова, обвиненного в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, добился в суде удовлетворения ходатайства о переносе слушания по делу, поскольку второй адвокат подсудимого не успел ознакомиться с материалами дела и уликами, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:19
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Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу
Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона.
Lenta.ru 04:50
Энергетика
Минск потребовал пересмотра цен на российский газ
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru 11:56
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Дочь Ефремова заявила о раскаянии отца
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Игры
Sony объявила дату презентации PlayStation 5
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