В распоряжении РЕН ТВ оказался результат экспертизы, проведенной после смертельной аварии, которую устроил известный актер Михаил Ефремов. По результатам химико-токсилогического исследования, в моче Ефремова обнаружили следы каннабиодов, а также кокаина и кокаэтилена.

с чего всё началось

Наркотики не выводятся из организма сразу и их следы могут содержаться в крови какое-то время. Ранее сообщалось, что Ефремов сел за руль, употребив алкоголь.

В крови Ефремова были обнаружены следы наркотиков

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