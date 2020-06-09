В распоряжении РЕН ТВ оказался результат экспертизы, проведенной после смертельной аварии, которую устроил известный актер Михаил Ефремов. По результатам химико-токсилогического исследования, в моче Ефремова обнаружили следы каннабиодов, а также кокаина и кокаэтилена.

с чего всё началось

В организме актера Михаила Ефремова, попавшего накануне в аварию в центре Москвы, обнаружили следы наркотиков. Об этом сообщил РБК источник в ГУ МВД Москвы. Эту информацию также подтверждает источник ТАСС.

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