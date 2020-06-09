Происшествия

РБКРБКВ анализах актера Ефремова нашли следы наркотиков

В организме актера Михаила Ефремова, попавшего накануне в аварию в центре Москвы, обнаружили следы наркотиков. Об этом сообщил РБК источник в ГУ МВД Москвы. Эту информацию также подтверждает источник ТАСС.
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с чего всё началось

У Ефремова в организме нашли кокаин и каннабис

В распоряжении РЕН ТВ оказался результат экспертизы, проведенной после смертельной аварии, которую устроил известный актер Михаил Ефремов. По результатам химико-токсилогического исследования, в моче Ефремова обнаружили следы каннабиодов, а также кокаина и кокаэтилена.
РЕН ТВ10:28

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В анализах актера Ефремова нашли следы наркотиков

РБК10:56

Ефремова проверят на возможное употребление наркотиков

Интерфакс10:54

У Ефремова в организме нашли кокаин и каннабис

РЕН ТВ10:28

В крови актера Михаила Ефремова обнаружили наркотики

Нижний Новгород on-line10:42

В крови актера Михаила Ефремова обнаружили следы наркотиков

ТАСС10:34

Наличие наркотиков в крови Ефремова объяснили

Lenta.ru11:28

В крови Михаила Ефремова нашли наркотики

РИА Новости10:52
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Происшествия

Меру пресечения Ефремову 9 июня изберет Таганский суд

Меру пресечения актеру Михаилу Ефремову изберет Таганский суд Москвы. Это произойдет уже 9 июня 2020 года.
Московский Комсомолец 11:27
Происшествия

Жена Ефремова рассказала о сложном периоде в жизни актера

Жена Ефремова Софья Кругликова рассказала, что у мужа был сложный период.
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Происшествия

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

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Российская газета 07:30
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Общество

Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию

В Москве разрешили почти все, что было до пандемии Столичный мэр Сергей Собянин своим указом отменил основные ограничения, введенные в столице из-за пандемии коронавируса — режим домашней самоизоляции для граждан и цифровые пропуска на передвижение любым транспортом.
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Шоу-бизнес

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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на смертельное ДТП с участием известного актёра Михаила Ефремова.
Евро-футбол.ру 10:21
Происшествия

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Футбол

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Уткин открыл очередной выпуск своей программы на Youtube признанием, что готов к ожесточенному спору в комментариях и готов назвать лучших, по его мнению, игроков в отечественном футболе.
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Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России

Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
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Общество

В Кремле прокомментировали отмену ограничений в Москве

В Кремле не считают стремительным снятие ограничений по коронавирусу в Москве.
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Происшествия

Актер Михаил Ефремов задержан после серьезного ДТП в Москве

Актер Михаил Ефремов задержан после серьезного ДТП в Москве на Смоленской площади.
Первый канал 00:30
Происшествия

Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

РБК 00:41
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова

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ЦСКА отложил планы по подписанию Вагнера Лава

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Райффайзенбанк возглавил рейтинг самых удобных кредитных организаций по версии американского журнала Forbes.
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