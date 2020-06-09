Происшествия
РБКВ анализах актера Ефремова нашли следы наркотиков
В организме актера Михаила Ефремова, попавшего накануне в аварию в центре Москвы, обнаружили следы наркотиков. Об этом сообщил РБК источник в ГУ МВД Москвы. Эту информацию также подтверждает источник ТАСС.
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с чего всё началось
В распоряжении РЕН ТВ оказался результат экспертизы, проведенной после смертельной аварии, которую устроил известный актер Михаил Ефремов. По результатам химико-токсилогического исследования, в моче Ефремова обнаружили следы каннабиодов, а также кокаина и кокаэтилена.РЕН ТВ10:28
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Происшествия
Меру пресечения Ефремову 9 июня изберет Таганский суд
Меру пресечения актеру Михаилу Ефремову изберет Таганский суд Москвы. Это произойдет уже 9 июня 2020 года.
Московский Комсомолец 11:27
Происшествия
Жена Ефремова рассказала о сложном периоде в жизни актера
Жена Ефремова Софья Кругликова рассказала, что у мужа был сложный период.
Политическая Экспертиза 08:42
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
Общество
Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию
В Москве разрешили почти все, что было до пандемии Столичный мэр Сергей Собянин своим указом отменил основные ограничения, введенные в столице из-за пандемии коронавируса — режим домашней самоизоляции для граждан и цифровые пропуска на передвижение любым транспортом.
Коммерсантъ вчера в 09:06
Общество
Власти Архангельской области отказались от проекта «Шиес»
Власти Архангельской области решили исключить проект "Шиес" из списка приоритетных.
Газета.Ru 10:57
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета 07 июня в 10:00
Шоу-бизнес
Ловчев отреагировал на смертельное ДТП с участием Ефремова
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на смертельное ДТП с участием известного актёра Михаила Ефремова.
Евро-футбол.ру 10:21
Футбол
Василий Уткин назвал лучших игроков в истории российского футбола
Уткин открыл очередной выпуск своей программы на Youtube признанием, что готов к ожесточенному спору в комментариях и готов назвать лучших, по его мнению, игроков в отечественном футболе.
Newia.ru вчера в 12:45
Общество
Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России
Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
Общество
В Кремле прокомментировали отмену ограничений в Москве
В Кремле не считают стремительным снятие ограничений по коронавирусу в Москве.
Известия 06:44
Происшествия
Актер Михаил Ефремов задержан после серьезного ДТП в Москве
Актер Михаил Ефремов задержан после серьезного ДТП в Москве на Смоленской площади.
Первый канал 00:30
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова
Многие артисты российского шоу-бизнеса высказались о ДТП с участием Михаила Ефремова. Ксения Собчак не смогла остаться в стороне.
Вокруг ТВ 08:09
Кино
Выходит новый скринлайф-сериал Семена Слепакова «Окаянные дни»
11 июня на видеоплатформе PREMIER состоится премьера нового сериала Семена Слепакова о жизни россиян в условиях самоизоляции .
Независимая газета вчера в 04:03
Шоу-бизнес
Фадеев назвал воспоминания о Serebro «мерзкими»
Известный российский продюсер Максим Фадеев назвал "мерзкими" воспоминания о работе с созданной им группой Serebro.
Pravda.Ru 03:28
Шоу-бизнес
Модель обрадовала подписчиков снимком в прозрачных трусах
Снимок, на котором девушка запечатлена в обтягивающих прозрачных трусах, вызвал заметное оживление среди подписчиков.
Московский Комсомолец 08:12
Футбол
ЦСКА отложил планы по подписанию Вагнера Лава
ЦСКА отложил планы по подписанию контракта с нападающим Вагнером Лавом, сообщает РБК.
Евро-футбол.ру 10:07
Экономика
Райффайзенбанк возглавил список лучших банков России по версии Forbes
Райффайзенбанк возглавил рейтинг самых удобных кредитных организаций по версии американского журнала Forbes.
ТАСС 10:01
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
Экономика
В АТОР опровергли сообщения о подорожании летнего отдыха в РФ на 30%
Напомним, ранее газета «Известия» со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александра Курносова сообщила, что в России может значительно подорожать отдых.
REGNUM 09:10
Происшествия
Охлобыстин прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Актёр Иван Охлобыстин прокомментировал ДТП со смертельным исходом, виновником которого стал Михаил Ефремов.
News.ru 10:15
Энергетика
Газпром отказал Белоруссии в снижении цены на газ
Напомним, что глава Минэнерго Белоруссии направил в Газпром письмо с предложением снизить цену на российский газ.
REGNUM вчера в 12:50
Общество
В Ленобласти выпал град с «голубиное яйцо»
Отмечается, что осадки начались около пяти часов у деревни Истинка. Со слов свидетелей, размер града был с "голубиное яйцо".
Neva.Today 10:58
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Гебрейесус отметил, что рост случаев инфицирования COVID-19 наблюдается в Южной Америке, большинстве стран Африки, а также в районах Восточной Европы, Южной и Центральной Азии.
RT на русском вчера в 14:16
Шоу-бизнес
Наташа Королева поделилась видео из бани
На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
Bimru.ru вчера в 06:31
Кино
В Сети появился новый кадр с Миллой Йовович из экранизации игры Monster Hunter
На просторах Сети появился новый кадр с актрисой Миллой Йовович, сделанный на съемках экранизации игры Monster Hunter.
Актуальные Новости 10:52
Общество
В ХМАО продлили режим самоизоляции до 23 июня
Губернатор Югры Наталья Комарова заявила о продлении режима самоизоляции в регионе до 23 июня.
RT на русском 08:56