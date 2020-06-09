В распоряжении РЕН ТВ оказался результат экспертизы, проведенной после смертельной аварии, которую устроил известный актер Михаил Ефремов. По результатам химико-токсилогического исследования, в моче Ефремова обнаружили следы каннабиодов, а также кокаина и кокаэтилена.

с чего всё началось

Наличие наркотиков подтвердила химико-токсикологическая экспертиза, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на результаты исследования. Ранее отмечалось, что Ефремов был также сильно пьян, когда сел за руль и спровоцировал ДТП.

Происшествия В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости". 472

Политика Пушков оценил намерение Румынии признать Россию враждебной страной Румыния вслед за США слепо повторяет ложные банальности об «агрессивности» России, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя намерение Бухареста признать РФ враждебной страной. 1

Общество Джорджа Флойда похоронили в Хьюстоне Афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего после жесткого задержания полицейскими, похоронили в Хьюстоне, передает Reuters. 1

Гаджеты Инсайдеры: NVIDIA выпустит видеокарту GeForce RTX 3090 NVIDIA готовит к выпуску видеокарту GeForce RTX 3090. Об этом сообщил портал igor'sLAB со ссылкой на собственные источники. 33

Политика Пост начальника штаба ВВС США впервые займет афроамериканец Сенат Конгресса Соединенных Штатов одобрил назначение на должность начальника штаба военно-воздушных сил афроамериканца генерала Чарльза Брауна.

Кино Кеннет Брана не смог назвать антагониста в фильме «Довод» Исполнитель одной из ключевых ролей в фантастическом фильме Кристофера Нолана "Довод" Кеннет Брана затруднился ответить на вопрос: является ли его персонаж главным злодеем истории. 2

Футбол Скауты трёх московских клубов просмотрят Умара Садика Скауты всех трёх клубов будут присутствовать на первом полуфинальном матче Кубка Сербии "Партизан" — "Црвена Звезда", который состоится 10 июня, и будут следить за игрой форварда.

Футбол Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов мира Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира, сообщает Газета.ру.

Политика Зеленский рассказал об отношении к Бандере Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отношение к лидеру экстремистской Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере в стране неоднозначное. 8

Происшествия Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.

Здоровье В Забайкалье прибыл замминистра здравоохранения России 28 мая в регион прибыли шесть медицинских специалистов из федерального центра с целью проведения консультаций тяжёлых пациентов в читинском моностационаре. 3

Игры Sony объявила дату презентации PlayStation 5 Компания Sony объявила новую дату презентации игровой консоли Sony PlayStation 5, ранее отмененную из-за беспорядков, которые происходят в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. 64

Авто Летом три нововведения затронут автомобилистов России Второе важное нововведение - с 1 июля текущего года в России будет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза, который существенно усложняет процедуру ввоза и регистрации в ГИБДД РФ праворульных машин. 81

Происшествия В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике. 363

Происшествия Автомобиль с украинскими военными подорвался в Донбассе В январе сообщалось, что грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, один человек погиб, еще один пострадал. 24