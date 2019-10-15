Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВ крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь

1. Российский полицейский сбил ребенка 13 июля в Кировской области произошло смертельное ДТП. Шестилетний мальчик из села Буйское Уржумского района катался на велосипеде, выехал на дорогу и попал под колеса Nissan, за рулем которого находился сотрудник полиции.
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Светлана Петренко
Данные результаты экспертизы вызвали недоверие у родственников погибшего ребенка, которые требуют объективного и всестороннего расследования и выражают опасения, что виновное лицо уйдет от установленной законом ответственности.
— Светлана ПетренкоРЕН ТВ вчера в 12:26

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