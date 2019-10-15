Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь

Глава СКР Александр Бастрыкин взял под особый контроль расследование дела о гибели в ДТП под Вяткой шестилетнего "пьяного" мальчика. Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
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Светлана Петренко
Данные результаты экспертизы вызвали недоверие у родственников погибшего ребенка, которые требуют объективного и всестороннего расследования и выражают опасения, что виновное лицо уйдет от установленной законом ответственности.
— Светлана ПетренкоРЕН ТВ 12:26
с чего всё началось

Пьяный мальчик: в крови сбитого полицейским шестилетнего ребенка обнаружили алкоголь

Оказалось, что в крови шестилетнего мальчика обнаружили этанол - 0,51 промилле.
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Пьяный мальчик: в крови сбитого полицейским шестилетнего ребенка обнаружили алкоголь

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