Оказалось, что в крови шестилетнего мальчика обнаружили этанол - 0,51 промилле.

с чего всё началось

Данные результаты экспертизы вызвали недоверие у родственников погибшего ребенка, которые требуют объективного и всестороннего расследования и выражают опасения, что виновное лицо уйдет от установленной законом ответственности.

Глава СКР Александр Бастрыкин взял под особый контроль расследование дела о гибели в ДТП под Вяткой шестилетнего "пьяного" мальчика. Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.

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