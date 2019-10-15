Происшествия
Газета.RuВ крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Глава СКР Александр Бастрыкин взял под особый контроль расследование дела о гибели в ДТП под Вяткой шестилетнего "пьяного" мальчика. Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Читать в источнике
Оценить383
Данные результаты экспертизы вызвали недоверие у родственников погибшего ребенка, которые требуют объективного и всестороннего расследования и выражают опасения, что виновное лицо уйдет от установленной законом ответственности.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 20:13, Ашберн
Кино
Звезда ситкомов Нил Патрик Харрис сыграет в «Матрице 4»
Уже известно, что к проекту на радость поклонникам присоединятся Киану Ривз, Кэри-Энн Мосс и Яхья Абдул-Матин II, известный по «Аквамену».
Телеканал 360° 19:44
Политика
В ОАЭ начались переговоры Путина и наследного принца Абу-Даби
В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби начались переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммада Аль Нахайяна.
REGNUM 06:19
Общество
Россияне назвали самые скучные профессии
Сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди россиян и выяснил, какую работу они считают самой скучной.
Известия вчера в 23:46
Общество
В России может появиться единая платежка по ЖКУ
Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Известия вчера в 19:15
Политика
В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам
Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Lenta.ru 19:49
Политика
Переговоры по разведению войск в Донбассе провалились
Киев и самопровозглашенные республики Донбасса не смогли договориться о новых датах разведения войск.
Lenta.ru 11:10
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия 08:42
Здоровье
Из НКПП исключат ревакцинацию против туберкулеза детей 6–7 лет
В соответствии с проектом приказа Минздрава России «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», из нацкалендаря профилактических прививок (НКПП) планируется исключить вакцинацию против туберкулеза детей в возрасте 6–7 лет.
Medvestnik.ru 13:54
Здоровье
Минздрав создал памятку для родителей детей, нуждающихся в лекарствах
Минздрав России опубликовал памятку для родителей детей, которые нуждаются в незарегистрированных психотропных препаратах.
РЕН ТВ 17:09
Политика
Глава ФоРГО Константин Костин заявил «Ъ», что проверка не выявила несанкционированного доступа к его почте
15 октября в интернете появились сообщения о взломе и продаже массива данных почты председателя правления ФоРГО Константина Костина, возглавлявшего в 2011-2012 году УВП администрации президента; несколько писем были опубликованы интернет-изданием The Insider.
Коммерсантъ 16:05
Происшествия
В Красноярске задержали подозреваемых в смертельном избиении мужчины
Российская газета 04:00
Здоровье
С 15 октября в детскую диспансеризацию добавлен скрининг на выявление нарушений психического развития
С 15 октября 2019 года (дата вступления приказа Минздрава России в силу) рамки диспансеризации детей расширены новыми исследованиями (приказ Минздрава России от 13 июня 2019 г. № 396н): во-первых, все малыши – двухлетки пройдут скрининг на выявление группы риска возникновения или наличия нарушений психического развития.
Гарант 05:26
Здоровье
Электронные сигареты могут признать менее вредными
У производителей всех видов электронных сигарет может появиться право писать на упаковках своей продукции о преимуществах над обычными табачными изделиями.
Известия 19:26
Гаджеты
Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2
Американская корпорация Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2. В продаже гаджет появится в начале 2020 года.
Общая газета.RU вчера в 17:29
Кино
Роберт Дауни-младший стал новым доктором Дулиттлом
Артист исполнил роль доктора Дулиттла ветеринара, способного понимать язык своих пациентов и разговаривать с ними.
Политическая Экспертиза 13 октября в 17:56
Политика
Эрдоган назвал дату последнего этапа поставок С-400
Последняя партия российских зенитно-ракетных комплексов С-400 поступит в Турцию в ноябре-декабре.
РБК 18:25
Здоровье
В НИИ медицины труда перечислили негативные последствия работы в офисе
Работа в офисе имеет ряд негативных последствий.
Известия вчера в 00:17
Экономика
МВФ понизил прогноз по росту ВВП России
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз рста ВВП России в 2019 году.
Газета.Ru 09:05
Армия и оружие
Двое украинских военных погибли в Донбассе
Пресс-центр штаба Операции объединенных сил Украины сообщил в Facebook, что за минувшие сутки в Донбассе погибли двое украинских военных и еще один получил ранения.
Московский Комсомолец 12:53
Авто
В России запретят ездить на новых машинах без номеров
Водителей новых автомобилей в России с 2020 года обяжут устанавливать госномера в день покупки.
RT на русском 12:20
Экономика
Рост пенсий в России поставили под сомнение
Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 07:19
Политика
Россияне рассказали об отношении к Грете Тунберг
Высказавшие негативное отношение к экоактивистке считают, что дети ее возраста должны ходить в школу и не понимают полностью проблемы экологии (37 процентов), а также что Тунберг используют взрослые (33 процента).
Lenta.ru 18:54
Культура
Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо получили Букеровскую премию
РИА Новости вчера в 17:04
Здоровье
Минтруд предложил привлекать врачей-мигрантов
Минтруд предложил привлекать рабочую силу из-за рубежа для ликвидации дефицита врачей в России.
Солидарность 12 октября в 17:53
Шоу-бизнес
Волочкова полночи не спала после спектакля Серебренникова
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова подвергла критике спектакль "Машина Мюллера", режиссером которого выступил Кирилл Серебренников.
Газета.Ru 14:08
Авто
На продажу выставили редкий дизельный ВАЗ-2104
В продаже появилась редкая модификация «четверки» от отечественного «АвтоВАЗа» с индексом 21045 и полуторалитровым дизельным мотором.
Motor 10:05