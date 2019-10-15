Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВ крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь

В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции. Об этом говорится в выводах экспертизы, опубликованной во вторник, 15 октября, на сайте радиостанции «Говорит Москва». Смертельная авария произошла 13 июля.
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Алкоголь в организме полицейского, сбившего ребенка в Кировской области, не обнаружен

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СК проверит сообщения о сбитом в Кировской области «пьяном» мальчике

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Глава СКР взял на контроль дело о гибели в ДТП «пьяного» мальчика

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Назначена допэкспертиза после смерти «пьяного мальчика» под Кировом

РЕН ТВ11:24

Пьяный мальчик: в крови сбитого полицейским шестилетнего ребенка обнаружили алкоголь

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СК: полицейский, насмерть сбивший 6-летнего мальчика, не пытается развалить дело

Newsler.ru05:57
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Экономика

Группа ПИК запустила сервис по срочному выкупу квартир на вторичном рынке

Группа ПИК запустила сервис «ПИК-Брокер», который занимается выкупом и продажей готовых квартир, обратил внимание корреспондент РБК.
РБК 02:00
Общество

Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре

Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском 08:43
Гаджеты

Google представила новые модели смартфона Pixel

Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL.
REGNUM 12:48
Происшествия

В Нидерландах обнаружена семья, которая 9 лет пряталась в подвале дома

Полиция в провинции Нидерландов Дренте на северо-востоке королевства обнаружила 58-летнего мужчину и шестерых его детей в возрасте от 16 до 25 лет, которые около девяти лет жили в подвале фермерского дома.
Вести.Ru 14:51
Происшествия

Похитили и привязали к столбу: архангельская полиция пресекла самосуд

35-летний житель Архангельска стал жертвой самосуда — мужчину сначала похитили из дома, а затем привязали к столбу и избили на глазах у толпы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 11:26
Происшествия

Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой

Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС 04:28
Общество

Граждане России стали лояльнее относиться к теневой экономике

Член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от фракции "Единая Россия" Ольга Павлова настаивает на необходимости повышать пенсионное обеспечение и работать с социально незащищенными категориями граждан.
Дума ТВ 10:50
Энергетика

Сланцевая революция в США подошла к концу

Самый медленный рост добычи за четыре последних года является очередным свидетельством того, что стремительный рост добычи сланцевой нефти подошел к концу.
Expert.ru вчера в 03:56
Общество

В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал

Из-за технической ошибки по кабельному телевидению в Новомичуринске (Рязанская область) зрителям включили эротический канал вместо НТВ.
РБК 08:03
Шоу-бизнес

Наташа Королева обратилась к Зеленскому

Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия вчера в 19:47
Политика

Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу

Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.
Мойка78 вчера в 11:02
Здоровье

Жители Златоуста пожаловались на плохое питание в детской больнице

Жители Златоуста пожаловались на антисанитарию и плохое питание в детской больнице №2, об этом сообщили активисты общественной организации «Гражданский патруль».
АиФ Челябинск 01:56
Религия

Патриарх Кирилл заявил о греховности идеи либерализма

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил, что либерализм «в каком-то смысле греховная идея», потому что в центре жизни оказывается сам человек, а не Бог, приводит его слова «РИА Новости» во вторник, 15 октября.
Известия 14:41
Футбол

В «МЮ» отказались от возвращения Ибрагимовича

Напомним, что Ибрагимович забил 29 голов в 53-х матчах за «МЮ», в том числе мяч в финале победного Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» в 2017 году.
ODDS.ru вчера в 07:15
Гаджеты

Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2

Американская корпорация Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2. В продаже гаджет появится в начале 2020 года.
Общая газета.RU вчера в 17:29
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Армия и оружие

Минобороны разместило карту расстановки сил в Сирии

Газета.Ru 11:58
Армия и оружие

Россия и Сирия приняли меры для безопасного вывода иностранных военных

РИА Новости 15:10
Общество

Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы

Особый режим Министерство предлагает дополнить закон о противодействии недружественным мерам США и других государств следующим положением — "в отношении граждан РФ и (или) российских юрлиц, на которых распространяются меры ограничительного характера со стороны недружественных иностранных государств, применяются специальные положения законодательства".
РБК 09:07
Шоу-бизнес

Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером

Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.
Экспресс газета вчера в 06:34
Происшествия

Вспышка сибирской язвы зафиксирована в Дагестане

Кавказский узел вчера в 21:47
Экономика

Развитие виртуальной реальности может потребовать 28 миллиардов рублей

Объем бюджетных средств, необходимых на развитие технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) в России, до 2025 года может составить 28,2 миллиарда рублей, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 02:15
Политика

Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Донбассе

Полпред России в контактной группе Борис Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Петровском и Золотом в Донбассе.
RT на русском 11:51
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Общество

Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире

Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94, 35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
РИА Новости 08:58
Политика

В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»

Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости вчера в 07:08
Футбол

Чалов помог сборной России разгромить Эстонию в Пярну

Во вторник, 15-го октября, молодёжная сборная России совершила вояж в Пярну, где провела поединок четвёртого тура отбора на Евро-2021 со сверстниками из Эстонии.
Sport.ru 14:28
Экономика

МВФ ухудшил прогноз по росту экономики России на 2019 год

Международный валютный фонд понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,2 до 1,1%. В то же время эксперты организации сохранили свою оценку на 2020 год и по-прежнему ждут ускорения экономики страны до 1,9%. Такие данные содержатся в октябрьском докладе организации World Economic Outlook, опубликованном во вторник, 15 октября.
RT на русском 13:47
Авто

УАЗ поднял цены на все свои модели

Ульяновский автозавод поднял цены на все свои внедорожники (УАЗ «Патриот», УАЗ «Хантер» и УАЗ «Пикап») на 5 – 20 тыс. рублей в зависимости от модели.
Автоновости дня вчера в 03:34
Политика

Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
РБК вчера в 12:49
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