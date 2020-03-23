Экономика

КомпанияКомпанияВ крупнейшей лизинговой компании России сменился гендиректор

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В руководстве Государственной транспортно-лизинговой компании (ГТЛК) произошли перестановки. Ее гендиректором станет первый зампред ВЭБ.РФ Михаил Полубояринов, пишут «Ведомости». На этом посту Полубояринов сменил Сергея Храмагина, который руководил компанией с 2012 года.
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