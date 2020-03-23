Экономика
КомпанияВ крупнейшей лизинговой компании России сменился гендиректор
В руководстве Государственной транспортно-лизинговой компании (ГТЛК) произошли перестановки. Ее гендиректором станет первый зампред ВЭБ.РФ Михаил Полубояринов, пишут «Ведомости». На этом посту Полубояринов сменил Сергея Храмагина, который руководил компанией с 2012 года.
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Происшествия
СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
Политика
Россия исключила жителей ЛНР и ДНР из числа тех, кому запрещен въезд
Правительство РФ разрешило въезд в страну жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Общество
Москвичам старше 65 лет предписан домашний режим
Строгий домашний режим в ближайшие три недели придется соблюдать москвичам старше 65 лет.
Музыка
Евровидение-2020 могут провести онлайн
"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Происшествия
ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
Происшествия
У Харви Вайнштейна выявили коронавирус
У голливудского продюсера Харви Вайнштейна, осужденного на 23 года за харассмент, подтвердился коронавирус, пишет Deadline.
Общество
Меркель сдала тест на коронавирус
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала тест на коронавирус, пишет РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя правительства страны Штеффена Зайберта.
Космос
Робота Фёдора признали невостребованным на МКС
Футбол
Крал вошёл в пятёрку лучших футболистов Чехии 2019 года
Полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек стал лучшим футболистом Чехии 2019 года.
Политика
Италия запросила военной помощи США в борьбе с коронавирусом
Италия экстренно запросила военной помощи США в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян примерила латексный костюм от BALMAIN
Кардашьян добавила, что в этом костюме ей нужно будет ходить не менее двух часов.
Политика
Депутат Рады заявил, что глава Минздрава Украины уходит в отставку
Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что министр здравоохранения Илья Емец уходит в отставку.
Экономика
АСИ предложило законодательно признать коронавирус форс-мажором
"Агентство стратегических инициатив" (АСИ) предложило законодательно признать коронавирус обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором) для предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) и ряда отраслей, включая транспорт, машиностроение, туристический и гостиничный бизнес, общественное питание.
Политика
Путин поручил нарастить производство из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин призвал нарастить объемы производства в стране, чтобы обеспечить граждан и специалистов всем необходимым для борьбы с коронавирусом.
Происшествия
Новорожденную девочку похитили из роддома в Йошкар-Оле
Новорожденная девочка пропала из роддома в Йошкар-Оле, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по Марий Эл.
Экономика
ФРС вновь предоставит рынку в рамках РЕПО дополнительные $0,5 трлн
Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка, входящий в Федеральную резервную систему (ФРС) США, вновь проведет дополнительные операции РЕПО "овернайт" на сумму в 500 миллиардов долларов, об этом сообщил финансовый регулятор.
Общество
Свердловчан, нарушивших карантин, начнут принудительно изолировать
Свердловчан, нарушивших карантин, начнут принудительно изолировать Следить за самоизоляцией будут полиция и соседи.
Политика
Песков рассказал, почему Путин не носит маску из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции главы государства Владимира Путина.
Авто
Genesis обновил комплектации седана Genesis G90
Компания Genesis обновила комплектации флагманского седана Genesis G90 2021 модельного года.
Происшествия
На жителя Джанкоя завели уголовное дело за призывы к терроризму
В Джанкое возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, который распространял в интернете призывы к террористической деятельности.
Наука
Физики создали растягивающийся в восемь раз суперконденсатор
Американские физики разработали эластичный суперконденсатор, способный растягиваться в восемь раз, при этом оставаясь полностью работоспособным.
Энергетика
Reuters узнало о согласии Москвы увеличить скидку на нефть для Минска
Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
Шоу-бизнес
У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ
По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
Общество
Украинским пенсионерам и инвалидам выплатят пособие из-за карантина
Украинским пенсионерам, чьи социальные выплаты не достигают определенного размера, и инвалидам отдельных групп выплатят разовые пособия в связи с объявлением карантина в стране.
Происшествия
Замначальника МВД Курганской области заподозрили в хищении 27 млн руб
Происшествия
В Германии зятя Мишустина подозревают в отмывании денег
Прокуратура германского города Кобленц с 2013 года расследует уголовное дело в отношении Александра Удодова, зятя премьер-министра России Михаила Мишустина.
Авто
Сверхбыстрый электрокар Apex AP-0 стал лицом молодого бренда
Гонконгский автопроизводитель Apex представил сверхбыстрый электрический трек-кар AP-0, ставший лицом молодого бренда.
Происшествия
В Волгограде сотрудника полиции зарезали во время проверки документов
Во время проверки документов на контрольно-пропускном пункте мужчина достал нож и ударил старшего сержанта полиции.