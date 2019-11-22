Финансы

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ крупнейших банках ставка по рублевым вкладам снизилась почти до 6%

По информации источника, во второй декаде ноября текущего года процентный показатель по вкладам достиг 6,03%, при этом в первой декаде ноября ставка находилась на уровне 6,17%, приводит данные ЦБ.
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с чего всё началось
Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует
 из данных Банка России.
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РИА Новости 10:01
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Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со своих смартфонов

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Разработчики Microsoft Flight Simulator опубликовали новый набор скриншотов, который ещё раз демонстрирует красоты игры.
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В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
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