Финансы
Аргументы и ФактыВ крупнейших банках ставка по рублевым вкладам снизилась почти до 6%
По информации источника, во второй декаде ноября текущего года процентный показатель по вкладам достиг 6,03%, при этом в первой декаде ноября ставка находилась на уровне 6,17%, приводит данные ЦБ.
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с чего всё началось
Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России.РБК22 ноября в 04:41
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Ставка по вкладам в крупнейших российских банках достигла исторического минимума
Forbes22 ноября в 05:53
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