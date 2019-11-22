с чего всё началось

По информации источника, во второй декаде ноября текущего года процентный показатель по вкладам достиг 6,03%, при этом в первой декаде ноября ставка находилась на уровне 6,17%, приводит данные ЦБ.

В крупнейших банках ставка по рублевым вкладам снизилась почти до 6%

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