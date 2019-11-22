Финансы
Аргументы и ФактыВ крупнейших банках ставка по рублевым вкладам снизилась почти до 6%
По информации источника, во второй декаде ноября текущего года процентный показатель по вкладам достиг 6,03%, при этом в первой декаде ноября ставка находилась на уровне 6,17%, приводит данные ЦБ.
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с чего всё началось
Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России.РБКвчера в 04:41
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22 ноября в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» между командами «Тамбов» и «Локомотив» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона 2019/20 Российской Футбольной Премьер-лиги.
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Власти Малайзии задержали в своих территориальных водах шедший под флагом Камеруна сухогруз, среди членов экипажа которого украинцы и один россиянин.
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Бывший капитан петербургского "Зенита" Юрий Вернидуб, в настоящее время занимающий пост главного тренера солигорского "Шахтера", заявил об отказе работать в российских клубах.