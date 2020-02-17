Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ крупнейших городах Дальнего Востока эвакуируют детские сады

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
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На Дальнем Востоке эвакуировали детсады из-за угроз взрывов

РБКвчера в 22:51

В Комсомольске-на-Амуре эвакуируют детские сады и отделение телерадиокомпании

Московский Комсомолецвчера в 21:27

Детские сады массово эвакуируют на Дальнем Востоке

Газета.Ruвчера в 22:13

В Благовещенске «минирование» детских садов оказалось ложным

РИА Новостивчера в 23:07

На Дальнем Востоке десятки детсадов эвакуировали из-за угроз о минировании

Российская газетавчера в 21:39

Детские сады эвакуируют в крупнейших городах Дальнего Востока

Известиявчера в 22:38

Детские сады и отделение телерадиокомпании эвакуируют в Комсомольске-на-Амуре

ТАССвчера в 21:06
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Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
REGNUM вчера в 19:59
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Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»

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Ольгу Бузову после концерта в Брянске выводили под руки

Ольгу Бузову после недавнего концерта в Брянске выводили со сцены под руки.
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Сменивший курс самолет Уфа-Пхукет сел в «Шереметьево»

Самолет Уфа-Пхукет, резко изменивший курс после срабатывания датчика о технеисправности, благополучно приземлился в Москве.
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Технологии

В России появился новый метод воровства персональных данных

Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
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Nvidia и создатели Cyberpunk 2077 тизерят новую видеокарту.
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Если не будет внутреннего настроя, ни один врач не поможет.
Privet-Rostov.ru вчера в 12:56
Авто

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Новоиспеченный лифтбек Volkswagen Polo, первая информация о котором появилась в начале февраля, уже тестируют в России.
Автоновости дня 15 февраля в 07:45
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ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Политика

Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи

Несколько жителей Латвии отправили Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи гражданке прибалтийской республики Кристине Мисане, которой грозит экстрадиция в ЮАР.
РИА Новости вчера в 22:30
Общество

Подруга Павленского арестована во Франции вслед за ним

Павленский утверждал, что политик, который строил свою кампанию на семейных ценностях, в переписке с некой молодой девушкой назвал тюрьмой свою семью и детей, а также отправил ей видео со своим участием.
Вести.Ru вчера в 04:56
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Александр Емельяненко подарил Кадырову чемпионский пояс

По информации издания, боец подарил федеральному чиновнику свой чемпионский пояс, добытый в недавнем бою против Михаила Кокляева.
Лезги газет вчера в 12:29
Политика

Турецкие дипломаты обсудят в Москве ситуацию в Идлибе

17 февраля в Москву из Анкары прибудет делегация, состоящая из дипломатов и военачальников Турции.
Московский Комсомолец вчера в 16:29
Общество

В китайской провинции Хубэй запретили движение транспорта

В китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения нового типа коронавируса, запретили движение пешеходов и всех видов транспортных средств.
Коммерсантъ 00:38
Происшествия

В Красноярском крае суд арестовал задержанного за взятку прокурора

Суд в Красноярске арестовал на два месяца прокурора Березовского района Красноярского края Бекхана Аслаханова, задержанного по подозрению в получении взятки, сообщила РИА Новости в краевом суде.
РИА Новости вчера в 23:39
Хоккей

«Баффало» обыграл «Торонто», Коршков забил гол в дебютном матче в НХЛ

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Армия и оружие

В Йемене хуситы сообщили, что сбили военный самолет арабской коалиции

Правящие на севере Йемена мятежники из движения «Ансар Алла» заявили, что в пятницу 14 февраля вечером с помощью ракеты земля-воздух был сбит истребитель арабской коалиции в небе северо-западной части Йемена.
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Происшествия

Экс-мэра Челябинска Тефтелева оставили в СИЗО

Суд Челябинской области согласился с решением нижестоящей инстанции о продлении срока содержания под стражей бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева.
Известия 01:02
Общество

Всемирный русский народный собор предложил решение проблемы демографии

Только при росте религиозности и веры будет решаться демографическая проблема, заявил замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев.
Взгляд.ру 00:49
Армия и оружие

Ракетный удар был нанесен по военной базе США в Багдаде

Как пишет РИА Новости, военная база сил коалиции в Багдаде подверглась вероятному ракетному удару.
Страна Советов on-line вчера в 04:20
Происшествия

В Камеруне убили более 20 человек, в том числе 14 детей

"В общей сложности 22 человека погибли, среди них 14 детей, в том числе 11 девочек", - заявил агентству представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Северо-Западном и Юго-Западном регионах Камеруна Джеймс Нунан.
РИА Новости вчера в 18:39
Общество

Вильфанд пообещал россиянам скорый приход весны

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предположил, что в нынешнем году в Россию весна придет раньше положенного срока, это связано с аномально теплой зимой.
Радио Sputnik вчера в 05:53
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В МИД назвали условие проведения «нормандского саммита»

Для проведения новой встречи в "нормандском формате" необходимо увидеть результаты предыдущих договоренностей, заявил замглавы МИД Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости вчера в 14:35
Экономика

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Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке

Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
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Наука

Ученые увидели в микроскопе разрыв пленки сульфида молибдена

Американские ученые разработали методику, с помощью которой смогли рассмотреть в микроскоп разрыв пленки сульфида молибдена.
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Pnzdrive вчера в 05:10
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Отказавшийся от эвакуации россиянин рассказал о зараженном Ухане

Ситуация в китайском городе Ухане, где произошла вспышка коронавируса, в целом стабильная, в городе достаточно продуктов, паники нет.
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Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
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