Общество
РИА НовостиВ крупнейших городах Дальнего Востока эвакуируют детские сады
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
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В Комсомольске-на-Амуре эвакуируют детские сады и отделение телерадиокомпании
Московский Комсомолецвчера в 21:27
На Дальнем Востоке десятки детсадов эвакуировали из-за угроз о минировании
Российская газетавчера в 21:39
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Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
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Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»
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Ольгу Бузову после концерта в Брянске выводили под руки
Ольгу Бузову после недавнего концерта в Брянске выводили со сцены под руки.
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Сменивший курс самолет Уфа-Пхукет сел в «Шереметьево»
Самолет Уфа-Пхукет, резко изменивший курс после срабатывания датчика о технеисправности, благополучно приземлился в Москве.
Технологии
В России появился новый метод воровства персональных данных
Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
Игры
Nvidia выпустит видеокарту в стиле Cyberpunk 2077
Nvidia и создатели Cyberpunk 2077 тизерят новую видеокарту.
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Логинов завоевал «бронзу» в гонке преследования на чемпионате мира
Шоу-бизнес
Кира Шайн: «Анастасии Заворотнюк ни один врач не поможет»
Если не будет внутреннего настроя, ни один врач не поможет.
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Новый Volkswagen Polo впервые заметили в России
Новоиспеченный лифтбек Volkswagen Polo, первая информация о котором появилась в начале февраля, уже тестируют в России.
Экономика
ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Политика
Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Несколько жителей Латвии отправили Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи гражданке прибалтийской республики Кристине Мисане, которой грозит экстрадиция в ЮАР.
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Подруга Павленского арестована во Франции вслед за ним
Павленский утверждал, что политик, который строил свою кампанию на семейных ценностях, в переписке с некой молодой девушкой назвал тюрьмой свою семью и детей, а также отправил ей видео со своим участием.
Единоборства
Александр Емельяненко подарил Кадырову чемпионский пояс
По информации издания, боец подарил федеральному чиновнику свой чемпионский пояс, добытый в недавнем бою против Михаила Кокляева.
Политика
Турецкие дипломаты обсудят в Москве ситуацию в Идлибе
17 февраля в Москву из Анкары прибудет делегация, состоящая из дипломатов и военачальников Турции.
Общество
В китайской провинции Хубэй запретили движение транспорта
В китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения нового типа коронавируса, запретили движение пешеходов и всех видов транспортных средств.
Происшествия
В Красноярском крае суд арестовал задержанного за взятку прокурора
Суд в Красноярске арестовал на два месяца прокурора Березовского района Красноярского края Бекхана Аслаханова, задержанного по подозрению в получении взятки, сообщила РИА Новости в краевом суде.
Армия и оружие
В Йемене хуситы сообщили, что сбили военный самолет арабской коалиции
Правящие на севере Йемена мятежники из движения «Ансар Алла» заявили, что в пятницу 14 февраля вечером с помощью ракеты земля-воздух был сбит истребитель арабской коалиции в небе северо-западной части Йемена.
Происшествия
Экс-мэра Челябинска Тефтелева оставили в СИЗО
Суд Челябинской области согласился с решением нижестоящей инстанции о продлении срока содержания под стражей бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева.
Общество
Всемирный русский народный собор предложил решение проблемы демографии
Только при росте религиозности и веры будет решаться демографическая проблема, заявил замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев.
Армия и оружие
Ракетный удар был нанесен по военной базе США в Багдаде
Как пишет РИА Новости, военная база сил коалиции в Багдаде подверглась вероятному ракетному удару.
Происшествия
В Камеруне убили более 20 человек, в том числе 14 детей
"В общей сложности 22 человека погибли, среди них 14 детей, в том числе 11 девочек", - заявил агентству представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Северо-Западном и Юго-Западном регионах Камеруна Джеймс Нунан.
Общество
Вильфанд пообещал россиянам скорый приход весны
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предположил, что в нынешнем году в Россию весна придет раньше положенного срока, это связано с аномально теплой зимой.
Политика
В МИД назвали условие проведения «нормандского саммита»
Для проведения новой встречи в "нормандском формате" необходимо увидеть результаты предыдущих договоренностей, заявил замглавы МИД Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Экономика
Жилищное строительство в России начало снижаться
С 1 июля 2019 г. площадь многоквартирных домов, находящихся в стадии строительства, уменьшилась примерно на 18%, а количество застройщиков сократилось на 14%.
Происшествия
Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке
Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
Наука
Ученые увидели в микроскопе разрыв пленки сульфида молибдена
Американские ученые разработали методику, с помощью которой смогли рассмотреть в микроскоп разрыв пленки сульфида молибдена.
Авто
Составлен ТОП-5 лучших бюджетных паркетников для большой семьи
Общество
Отказавшийся от эвакуации россиянин рассказал о зараженном Ухане
Ситуация в китайском городе Ухане, где произошла вспышка коронавируса, в целом стабильная, в городе достаточно продуктов, паники нет.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.