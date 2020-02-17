Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.

Общество Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».

Технологии В России появился новый метод воровства персональных данных Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.

Общество Подруга Павленского арестована во Франции вслед за ним Павленский утверждал, что политик, который строил свою кампанию на семейных ценностях, в переписке с некой молодой девушкой назвал тюрьмой свою семью и детей, а также отправил ей видео со своим участием.

Единоборства Александр Емельяненко подарил Кадырову чемпионский пояс По информации издания, боец подарил федеральному чиновнику свой чемпионский пояс, добытый в недавнем бою против Михаила Кокляева.

Общество В китайской провинции Хубэй запретили движение транспорта В китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения нового типа коронавируса, запретили движение пешеходов и всех видов транспортных средств.

Происшествия В Красноярском крае суд арестовал задержанного за взятку прокурора Суд в Красноярске арестовал на два месяца прокурора Березовского района Красноярского края Бекхана Аслаханова, задержанного по подозрению в получении взятки, сообщила РИА Новости в краевом суде.

Происшествия Экс-мэра Челябинска Тефтелева оставили в СИЗО Суд Челябинской области согласился с решением нижестоящей инстанции о продлении срока содержания под стражей бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева.

Общество Всемирный русский народный собор предложил решение проблемы демографии Только при росте религиозности и веры будет решаться демографическая проблема, заявил замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев.

Происшествия В Камеруне убили более 20 человек, в том числе 14 детей "В общей сложности 22 человека погибли, среди них 14 детей, в том числе 11 девочек", - заявил агентству представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Северо-Западном и Юго-Западном регионах Камеруна Джеймс Нунан.

Общество Вильфанд пообещал россиянам скорый приход весны Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предположил, что в нынешнем году в Россию весна придет раньше положенного срока, это связано с аномально теплой зимой.

Политика В МИД назвали условие проведения «нормандского саммита» Для проведения новой встречи в "нормандском формате" необходимо увидеть результаты предыдущих договоренностей, заявил замглавы МИД Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Экономика Жилищное строительство в России начало снижаться С 1 июля 2019 г. площадь многоквартирных домов, находящихся в стадии строительства, уменьшилась примерно на 18%, а количество застройщиков сократилось на 14%.

Происшествия Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.