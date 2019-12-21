Происшествия
Вести.RuДва человека погибли в массовой аварии на трассе «Скандинавия»
В аварии погибли два водителя легковых машин. По предварительным данным, водитель грузовика уснул за рулем, что и явилось причиной ДТП. Дорога была заблокирована в течение нескольких часов.
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Политика
Россию с газом обманули дважды — мнение
Ну пусть 12, Россия готова была подписать год продления, чтобы достроить "Северный поток — 2" и потом спокойно разговаривать.
Футбол
Губерниев отреагировал на слова Семина о «говорящем попугае»
Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на выпад в свой адрес со стороны наставника "Локомотива" Юрия Семина.
Происшествия
СМИ сообщили о стрельбе возле здания ФСБ в центре Москвы
В центре Москвы произошла стрельба возле здания ФСБ. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на Baza.
Политика
Россия отреагировала на санкции США против «Северного потока-2»
17 декабря сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Экономика
На Украине заявили о росте тарифов на транзит газа из России
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что тариф на транзит газа из России через Украину вырастет из-за сниженных объемов прокачки.
Экономика
СЛО «Россия» подал иск к «Аэрофлоту» на 46 миллионов рублей
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Специального летного отряда (СЛО) "Россия" Управделами президента РФ о взыскании около 46 миллионов рублей с авиакомпании "Аэрофлот", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Политика
МИД заявил о переходе США «знаковой грани»
МИД России прокомментировал санкции США по «Северному потоку – 2», отметив, что Соединенные штаты вводят санкции против собственных союзников.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Спорт
СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории
Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.
Происшествия
Нетрезвый житель Челябинска забил до смерти месячного сына из-за плача
Житель Челябинска, будучи в нетрезвом состоянии, до смерти забил младенца из-за того, что тот плакал.
Музыка
Подопечная Шнурова провалилась на шоу «Голос» с песней «Сплина»
Шоу-бизнес
Садальский опасается расплаты за правду о болезни Максаковой
Технологии
NVIDIA анонсировала новую версию движка PhysX 5.0
В 2020 году NVIDIA выпустит новую версию кроссплатформенного физического движка PhysX 5.0.
Наука
Кофе помогает в борьбе с ожирением
Американские ученые из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне установили, что кофеин способен компенсировать вред, наносимый организму неправильным питанием.
Политика
WP: Белый дом отказался от срочной военной помощи Украине
Белый дом вынудил демократов в палате представителей конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников администрации президента США.
Игры
Ubisoft Montreal отменила игру, которую разрабатывала три года
Над игрой, которая находилась в разработке три года, трудилась команда, создававшая серию Watch Dogs.
Технологии
Для разработки спутников Apple создала секретную команду
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Bloomberg, стало известно, что в компании Apple существует свое секретное подразделение, на которое возложена разработка интернет-спутников.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиошумы
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева вместе с мужем и годовалой дочерью нарядила елку
Лера Кудрявцева, актриса и ведущая, разместила на своей странице в «Инстаграме» видеоролик, на котором показала, как она впервые нарядила елку вместе с годовалой дочерью.
Авто
Названы 35 моделей авто, которые снимут с производства
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил разобраться с российскими наемниками в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в помощи командующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару.
Шоу-бизнес
Нюша рассказала о домогательствах со стороны продюсера
Популярная певица Нюша дала интервью YouTube шоу «Ходят слухи», в ходе которого она рассказала о психологической травме, полученной в 12 лет.
Наука
Под ледником Гренландии обнаружена река
Под ледяным щитом Гренландии, как выяснили ученые, может протекать река.
Хоккей
«Твоих сисек будет достаточно». Игрок «Салавата» ответил на критику самой известной чирлидерши КХЛ
Хоккеист «Салавата Юлаева» Григорий Панин ответил на критику бывшей ice-girl уфимской команды Ульяны Тригубчак, которая многими считается самой известной чирлидершей и самой горячей хоккейной журналисткой КХЛ.
Футбол
Сегодня определится победитель клубного чемпионата мира по футболу
Тренер победителей Лиги Чемпионов Юрген Клоп позволил себе поберечь Садио Мане, который вышел только на замену.
Происшествия
Названа сумма ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Речь идет о сумме ущерба в 95 млрд рублей, включая затраты на устранение повреждений самого авианосца, ремонтного оборудования, а также компенсации за травмы персонала.
Происшествия
Названы причины пожара в колледже Одессы
Общество
Здание онкологической горбольницы №1 передадут центру Нюты Федермессер
Здание гинекологического отделения городской онкологической больницы №1 в Москве после ремонта передадут Центру паллиативной помощи Анны (Нюты) Федермессер, для качественной гинекологической помощи это строение не подходит.