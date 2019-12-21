Происшествия

Вести.RuВести.RuДва человека погибли в массовой аварии на трассе «Скандинавия»

В аварии погибли два водителя легковых машин. По предварительным данным, водитель грузовика уснул за рулем, что и явилось причиной ДТП. Дорога была заблокирована в течение нескольких часов.
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В Ленобласти восстановили движение на трассе после смертельного ДТП

Российская газета06:38

В Ленобласти из-за крупного ДТП с грузовиком перекрыли трассу «Скандинавия»

Интерфакс02:12

Движение по трассе «Скандинавия» в Ленинградской области восстановлено после крупного ДТП

ТАСС05:48

«Скандинавию» освободили от последствий огненного ДТП по дороге в Финляндию

Фонтанка.Ру05:33

В Ленобласти в ДТП с шестью автомобилями погибли два человека

RT на русском06:19

Два человека погибли в ДТП с шестью машинами в Ленинградской области

Коммерсантъ00:59

В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека

РИА Новости00:30
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Политика

Россию с газом обманули дважды — мнение

Ну пусть 12, Россия готова была подписать год продления, чтобы достроить "Северный поток — 2" и потом спокойно разговаривать.
Rusvesna.su 05:17
Футбол

Губерниев отреагировал на слова Семина о «говорящем попугае»

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на выпад в свой адрес со стороны наставника "Локомотива" Юрия Семина.
Газета.Ru 06:06
Происшествия

СМИ сообщили о стрельбе возле здания ФСБ в центре Москвы

В центре Москвы произошла стрельба возле здания ФСБ. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на Baza.
Росбалт 19 декабря в 10:29
Политика

Россия отреагировала на санкции США против «Северного потока-2»

17 декабря сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 06:58
Экономика

На Украине заявили о росте тарифов на транзит газа из России

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что тариф на транзит газа из России через Украину вырастет из-за сниженных объемов прокачки.
РЕН ТВ 06:03
Экономика

СЛО «Россия» подал иск к «Аэрофлоту» на 46 миллионов рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Специального летного отряда (СЛО) "Россия" Управделами президента РФ о взыскании около 46 миллионов рублей с авиакомпании "Аэрофлот", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 06:43
Политика

МИД заявил о переходе США «знаковой грани»

МИД России прокомментировал санкции США по «Северному потоку – 2», отметив, что Соединенные штаты вводят санкции против собственных союзников.
Взгляд.ру 07:04
Происшествия

Воющего пассажира увезли из аэропорта на тележке

Lenta.ru 05:31
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

REGNUM вчера в 16:55
Спорт

СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории

Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.
Газета.Ru 05:08
Происшествия

Нетрезвый житель Челябинска забил до смерти месячного сына из-за плача

Житель Челябинска, будучи в нетрезвом состоянии, до смерти забил младенца из-за того, что тот плакал.
Газета.Ru 05:57
Музыка

Подопечная Шнурова провалилась на шоу «Голос» с песней «Сплина»

Красная весна вчера в 23:07
Шоу-бизнес

Садальский опасается расплаты за правду о болезни Максаковой

Слово и Дело 01:51
Технологии

NVIDIA анонсировала новую версию движка PhysX 5.0

В 2020 году NVIDIA выпустит новую версию кроссплатформенного физического движка PhysX 5.0.
CyberSport.ru 19 декабря в 09:54
Наука

Кофе помогает в борьбе с ожирением

Американские ученые из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне установили, что кофеин способен компенсировать вред, наносимый организму неправильным питанием.
Народные новости 06:45
Политика

WP: Белый дом отказался от срочной военной помощи Украине

Белый дом вынудил демократов в палате представителей конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников администрации президента США.
Газета.Ru 01:15
Игры

Ubisoft Montreal отменила игру, которую разрабатывала три года

Над игрой, которая находилась в разработке три года, трудилась команда, создававшая серию Watch Dogs.
Cyber.sports.ru 04:40
Технологии

Для разработки спутников Apple создала секретную команду

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Bloomberg, стало известно, что в компании Apple существует свое секретное подразделение, на которое возложена разработка интернет-спутников.
ToDay News Ufa вчера в 14:46
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета 05:33
Армия и оружие

Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиошумы

REGNUM вчера в 23:48
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева вместе с мужем и годовалой дочерью нарядила елку

Лера Кудрявцева, актриса и ведущая, разместила на своей странице в «Инстаграме» видеоролик, на котором показала, как она впервые нарядила елку вместе с годовалой дочерью.
Discover24 18 декабря в 05:42
Авто

Названы 35 моделей авто, которые снимут с производства

32CARS.ru 06:21
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил разобраться с российскими наемниками в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в помощи командующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару.
Ruposters.ru вчера в 08:58
Шоу-бизнес

Нюша рассказала о домогательствах со стороны продюсера

Популярная певица Нюша дала интервью YouTube шоу «Ходят слухи», в ходе которого она рассказала о психологической травме, полученной в 12 лет.
SM News 05:23
Наука

Под ледником Гренландии обнаружена река

Под ледяным щитом Гренландии, как выяснили ученые, может протекать река.
Anonsens вчера в 04:34
Хоккей

«Твоих сисек будет достаточно». Игрок «Салавата» ответил на критику самой известной чирлидерши КХЛ

Хоккеист «Салавата Юлаева» Григорий Панин ответил на критику бывшей ice-girl уфимской команды Ульяны Тригубчак, которая многими считается самой известной чирлидершей и самой горячей хоккейной журналисткой КХЛ.
Sport24.ru 06:18
Футбол

Сегодня определится победитель клубного чемпионата мира по футболу

Тренер победителей Лиги Чемпионов Юрген Клоп позволил себе поберечь Садио Мане, который вышел только на замену.
Эхо Москвы 01:00
Происшествия

Названа сумма ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Речь идет о сумме ущерба в 95 млрд рублей, включая затраты на устранение повреждений самого авианосца, ремонтного оборудования, а также компенсации за травмы персонала.
Красная весна 18 декабря в 15:33
Происшествия

Названы причины пожара в колледже Одессы

Газета.Ru 04:22
Общество

Здание онкологической горбольницы №1 передадут центру Нюты Федермессер

Здание гинекологического отделения городской онкологической больницы №1 в Москве после ремонта передадут Центру паллиативной помощи Анны (Нюты) Федермессер, для качественной гинекологической помощи это строение не подходит.
Интерфакс 19 декабря в 07:13
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