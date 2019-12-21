В аварии погибли два водителя легковых машин. По предварительным данным, водитель грузовика уснул за рулем, что и явилось причиной ДТП. Дорога была заблокирована в течение нескольких часов.

Два человека погибли в массовой аварии на трассе «Скандинавия»

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Наука Кофе помогает в борьбе с ожирением Американские ученые из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне установили, что кофеин способен компенсировать вред, наносимый организму неправильным питанием.

Политика WP: Белый дом отказался от срочной военной помощи Украине Белый дом вынудил демократов в палате представителей конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников администрации президента США.

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Происшествия Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.

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