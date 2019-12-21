Происшествия
РИА НовостиВ крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека
Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
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Политика
Компания Allseas приостановила работу на «Северном потоке-2»
Компания Allseas приостановила работу на трубопроводе "Северный поток 2" из-за угроз США.
Политика
Киев сообщил о выплате «Газпромом» $3 млрд после решения по транзиту
«Газпром» заплатит «Нафтогазу» $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража, заявил «Громадске» помощник президента Украины Андрей Ермак.
Происшествия
Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Футбол
Испанские болельщики отреагировали на интервью украинского футболиста Зозули
Испанские футбольные болельщики выразили недовольство интервью украинского нападающего «Альбасете» Романа Зозули.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Единоборства
Лебедев оказался немного легче Мчуну перед боем
Южноафриканский боксер Табисо Мчуну весит 90,6 кг. Вес Дениса Лебедева составляет 90,5 кг.
Интернет
В Сеть попали данные 267 млн пользователей Facebook
Как информирует британская исследовательская компания Comparitech, в декабре на одном из хакерских форумов появилась база данных, в которой содержалось свыше 267 миллионов телефонных номеров и идентификаторов пользователей социальной сети Facebook.
Происшествия
СМИ показали видео перевозки воющего пассажира на тележке во Внуково
Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира в московском аэропорту Внуково.
Политика
Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН
Новоназначенный посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что половина россиян, работающих в ООН, являются агентами ФСБ.
Шоу-бизнес
Брежнева выложила милое фото с мужем и дочкой
Происшествия
Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии
Происшествия
Один из раненых на Лубянке мог пострадать от действий силовиков
Сайт «Открытые медиа» пишет, что спецслужбы в течение часа после начала стрельбы не могли установить сколько всего нападавших.
Общество
В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости
Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
Спорт
СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории
Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.
Политика
Bild: Меркель «объявила войну Трампу» из-за «Северного потока-2»
Немецкое издание Bild считает, что реакция канцлера Ангелы Меркель на введение американских санкций против «Северного потока-2» является «объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.
Происшествия
Бывшего и действующего полицейских в Бурятии заподозрили в убийстве
Сотрудники Следственного управления СКР по Бурятии задержали бывшего и действующего полицейских, обвиняемых в убийстве двух девушек, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.
Общество
В Роскачестве оценили российские игристые вина
Политика
В совете при президенте Польши назвали власти США «болванами»
Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, в которой резко раскритиковал власти США, назвав их "болванами".
Музыка
София Ротару заменит Пугачёву на новогоднем «Голубом огоньке»
София Ротару выступит в эфире новогодней программы «Голубой огонёк» вместо Аллы Пугачёвой.
Наука
Servier и Университетский колледж Лондона вместе исследуют иммуновоспалительные заболевания
Париж и Лондон, 10 декабря 2019 г. — Независимая международная фармацевтическая компания Servier и Университетский колледж Лондона (UCL) подписали двухлетнее соглашение по обмену знаниями и поддержке двух исследовательских проектов UCL, направленных на изучение патогенеза системной красной волчанки и системной склеродермии.
Авто
Какой будет новая Ferrari «проект 671»?
Итальянская La Gazzetta dello Sport о том, какие выводы сделали в Ferrari по результатам прошедшего сезона – и какой будет новая машина, известная сейчас как «проект 671».
Армия и оружие
Военную колонну США не пустили через сирийский блокпост в Камышлы
Хоккей
«Авангард» подписал контракт с Буйницким
«Авангард» заключил контракт до конца сезона с белорусским нападающим Дмитрием Буйницким.
Политика
В ДНР ответили на слова МИД Украины о «принуждении к миру» в регионе
Накануне, 20 декабря, замглавы МИД Украины Василий Бондар заявил, что на Донбассе могут провести операцию по «принуждению к миру» с привлечением международных сил.
Общество
Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе
Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Наука
Ученые выяснили, что происходит с графеном при плавлении
Российским ученым впервые удалось построить кривые плавления графита и графена — двух самых тугоплавких материалов в мире.
Происшествия
Летевший из Гоа в Москву самолет экстренно сел в Баку
Самолет авиакомпании Azur Air экстренно приземлился в Баку.
Шоу-бизнес
Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем
Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.