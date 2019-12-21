Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека

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