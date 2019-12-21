Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека

Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
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«Скандинавию» освободили от последствий огненного ДТП по дороге в Финляндию

Фонтанка.Ру05:33

Два человека погибли в ДТП с грузовиком под Петербургом

RT на русском00:55

В Ленобласти из-за крупного ДТП с грузовиком перекрыли трассу «Скандинавия»

Интерфакс02:12

Два человека погибли в ДТП с шестью машинами в Ленинградской области

Коммерсантъ00:59

Два человека погибли при наезде фуры на легковушки в Ленобласти

РБК02:28

Грузовик врезался в пять машин на трассе в Ленинградской области

ТАСС00:11

В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека

РИА Новости00:30
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Политика

Компания Allseas приостановила работу на «Северном потоке-2»

Компания Allseas приостановила работу на трубопроводе "Северный поток 2" из-за угроз США.
Российская газета вчера в 20:40
Политика

Киев сообщил о выплате «Газпромом» $3 млрд после решения по транзиту

«Газпром» заплатит «Нафтогазу» $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража, заявил «Громадске» помощник президента Украины Андрей Ермак.
РБК вчера в 18:17
Происшествия

Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Коммерсантъ вчера в 10:35
Футбол

Испанские болельщики отреагировали на интервью украинского футболиста Зозули

Испанские футбольные болельщики выразили недовольство интервью украинского нападающего «Альбасете» Романа Зозули.
RT на русском 03:54
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Единоборства

Лебедев оказался немного легче Мчуну перед боем

Южноафриканский боксер Табисо Мчуну весит 90,6 кг. Вес Дениса Лебедева составляет 90,5 кг.
ГЛАС.RU вчера в 03:32
Интернет

В Сеть попали данные 267 млн пользователей Facebook

Как информирует британская исследовательская компания Comparitech, в декабре на одном из хакерских форумов появилась база данных, в которой содержалось свыше 267 миллионов телефонных номеров и идентификаторов пользователей социальной сети Facebook.
RuNews24.ru вчера в 19:12
Происшествия

СМИ показали видео перевозки воющего пассажира на тележке во Внуково

Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира в московском аэропорту Внуково.
РБК 03:49
Политика

Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН

Новоназначенный посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что половина россиян, работающих в ООН, являются агентами ФСБ.
Lenta.ru 02:57
Шоу-бизнес

Брежнева выложила милое фото с мужем и дочкой

WomanHit.ru вчера в 11:37
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК 19 декабря в 22:22
Происшествия

Один из раненых на Лубянке мог пострадать от действий силовиков

Сайт «Открытые медиа» пишет, что спецслужбы в течение часа после начала стрельбы не могли установить сколько всего нападавших.
Эхо Москвы вчера в 12:30
Общество

В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
RT на русском вчера в 09:15
Спорт

СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории

Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.
Газета.Ru 05:08
Политика

Bild: Меркель «объявила войну Трампу» из-за «Северного потока-2»

Немецкое издание Bild считает, что реакция канцлера Ангелы Меркель на введение американских санкций против «Северного потока-2» является «объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.
Аргументы и Факты 19 декабря в 21:06
Происшествия

Бывшего и действующего полицейских в Бурятии заподозрили в убийстве

Сотрудники Следственного управления СКР по Бурятии задержали бывшего и действующего полицейских, обвиняемых в убийстве двух девушек, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.
Интерфакс 03:11
Общество

В Роскачестве оценили российские игристые вина

Газета.Ru вчера в 02:45
Политика

В совете при президенте Польши назвали власти США «болванами»

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, в которой резко раскритиковал власти США, назвав их "болванами".
РИА Новости вчера в 20:23
Музыка

София Ротару заменит Пугачёву на новогоднем «Голубом огоньке»

София Ротару выступит в эфире новогодней программы «Голубой огонёк» вместо Аллы Пугачёвой.
News.ru 19 декабря в 23:08
Наука

Servier и Университетский колледж Лондона вместе исследуют иммуновоспалительные заболевания

Париж и Лондон, 10 декабря 2019 г. — Независимая международная фармацевтическая компания Servier и Университетский колледж Лондона (UCL) подписали двухлетнее соглашение по обмену знаниями и поддержке двух исследовательских проектов UCL, направленных на изучение патогенеза системной красной волчанки и системной склеродермии.
Фармацевтический вестник вчера в 02:00
Авто

Какой будет новая Ferrari «проект 671»?

Итальянская La Gazzetta dello Sport о том, какие выводы сделали в Ferrari по результатам прошедшего сезона – и какой будет новая машина, известная сейчас как «проект 671».
F1news.ru 04:37
Армия и оружие

Военную колонну США не пустили через сирийский блокпост в Камышлы

Народные новости вчера в 13:34
Хоккей

«Авангард» подписал контракт с Буйницким

«Авангард» заключил контракт до конца сезона с белорусским нападающим Дмитрием Буйницким.
Sport24.ru 04:16
Политика

В ДНР ответили на слова МИД Украины о «принуждении к миру» в регионе

Накануне, 20 декабря, замглавы МИД Украины Василий Бондар заявил, что на Донбассе могут провести операцию по «принуждению к миру» с привлечением международных сил.
Известия 04:15
Общество

Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе

Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
Российская газета вчера в 00:21
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru 19 декабря в 17:21
Наука

Ученые выяснили, что происходит с графеном при плавлении

Российским ученым впервые удалось построить кривые плавления графита и графена — двух самых тугоплавких материалов в мире.
РИА Новости 18 декабря в 08:24
Происшествия

Летевший из Гоа в Москву самолет экстренно сел в Баку

Самолет авиакомпании Azur Air экстренно приземлился в Баку.
РБК 05:24
Политика

Партия Зеленского провела корпоратив на бывшем вертодроме Януковича

РБК 04:50
Шоу-бизнес

Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем

Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Актуальные Новости вчера в 00:21
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