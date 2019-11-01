Экономика
Моя Москва.онлайнВ крупных российских городах выросли цены на аренду жилья
Аренда с октября 2018 года по октябрь 2019-го подорожала на 13%. В крупных городах России за год цены на арендное жилье выросли на 27%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные «Авито Недвижимость».
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Средние цены на арендное жилье в крупных городах России за год выросли более чем на четверть (27%).Известиявчера в 17:01
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