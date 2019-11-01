Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнВ крупных российских городах выросли цены на аренду жилья

Аренда с октября 2018 года по октябрь 2019-го подорожала на 13%. В крупных городах России за год цены на арендное жилье выросли на 27%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные «Авито Недвижимость».
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с чего всё началось

Метры на сдачу: цены на аренду жилья в крупных городах выросли на 27%

Средние цены на арендное жилье в крупных городах России за год выросли более чем на четверть (27%).
Известия31 октября в 16:01

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СМИ: Средние цены на аренду жилья в крупных городах России выросли на 27% за год

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Известия31 октября в 19:14

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Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco. Размещение акций крупнейшей нефтегазовой компании в мире пройдет на национальной бирже Tadawul.
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