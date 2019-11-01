Экономика
Моя Москва.онлайнВ крупных российских городах выросли цены на аренду жилья
Аренда с октября 2018 года по октябрь 2019-го подорожала на 13%. В крупных городах России за год цены на арендное жилье выросли на 27%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные «Авито Недвижимость».
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Средние цены на арендное жилье в крупных городах России за год выросли более чем на четверть (27%).Известия31 октября в 16:01
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СМИ: Средние цены на аренду жилья в крупных городах России выросли на 27% за год
RT на русском01 ноября в 09:55
ЦИАН: Рост цен на жилье в новостройках в Москве после перехода на эскроу-счета составил 10-15%
Агентство Москва31 октября в 05:22
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