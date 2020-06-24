Происшествия

Вести.RuВести.RuВ крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров

Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний" рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту.
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Пандемия коронавируса могла стать причиной катастрофы пассажирского самолета в Пакистане

Эхо Москвы11:24

В Пакистане представили доклад о причинах крушения самолета в Карачи

ТАСС11:24

Названа причина майского крушения Airbus А320 в Карачи

Телеканал 360°06:11

Пилоты разбившегося в Пакистане самолета во время полета обсуждали коронавирус

Комсомольская правда07:32

Пилоты думали о COVID-19: в Пакистане назвали причину крушения А320

РЕН ТВ07:48

Крушение пассажирского самолета в Пакистане объяснили человеческим фактором

Интерфакс09:45

Опубликованы итоги предварительного расследования крушения А320 в Карачи

РИА Новости04:18
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить

Газета.Ru 14:52
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Игры

В Cyberpunk 2077 герой сможет взбираться на небоскрёбы

Ведущий левел-дизайнер Cyberpunk 2077 Майлс Тост побеседовал с изданием NightCitylife.de и, в частности, рассказал о том, что в определённых моментах герой сможет взбираться на небоскрёбы и другие здание.
Городской портал Новый Нижний 14:00
Наука

Британский препарат на 70% снизил рост агрессивных опухолей

Берзозертиб демонстрирует успех в связи с тем, что химиотерапия также оказывает воздействие на ДНК опухолей, которые становятся чувствительнее к компонентам нового препарата.
Evo-rus.com 11:37
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Общество

Небо над Красноярском осветили «Лучи Победы»

В пяти точках Красноярска прожекторы осветили ночное небо ровно в 22.45. Акция повторила событие 24 июня 1945 года.
Городские новости. Красноярск 13:09
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Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
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Здоровье

Назван способ избавиться от лишнего веса с помощью зеленого чая

Evo-rus.com 15:38
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Культура

О закрытии своего шоу высказалась Елена Степаненко

Live24 вчера в 08:40
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Политика

Суд закрыл дело экс-советника Трампа Майкла Флинна

В среду апелляционный суд округа Колумбия постановил, что дело в отношении бывшего советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна должно быть закрыто.
Коммерсантъ 12:58
Политика

США предложили России обсудить доктрины применения ядерного оружия

Соединенные Штаты предлагают России в рамках консультаций по стратегической стабильности обсудить доктрины применения ядерного оружия (ЯО) и не охваченные Договором о СНВ (ДСНВ, СНВ-3) атомные боезаряды, сообщил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Взгляд.ру 15:21
Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
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Армия и оружие

Трамп задействовал закон военного времени ради гиперзвукового оружия

Известия 15:48
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Общество

Москвичей ждет 15-минутный салют в честь 75-летия Победы

Пиротехническое шоу в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне начнется в 23.00 и продлится 15 минут, сообщили в мэрии.
Газета.Ru 08:35
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
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Игры

Разработчик раскрыл некоторые подробности Mafia: Definitive Edition

Чемпионат 06:27
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Политика

Министр обороны Германии заявила об угрозе, исходящей от России

Странам Европы и НАТО нужно определить единую позицию относительно угрозы, которая исходит от России.
Росбалт 13:24
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
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Общество

В Польше обвинили Газпром в хитроумном плане

Согласие Газпрома выплатить компенсацию в полтора миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда доказывает "хитроумный план" России, пишет польская газета Do Rzeczy.
Газета.Ru 11:59
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Кино

Премьера пятой части «Крика» запланирована на 2021 год

Премьера картины запланирована на 2021 год.
Игромания.ру 13:20
Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
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Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет.
Ведомости 14:07
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Общество

Мэрия Вены разослала жителям ваучеры на €25 и €50 для похода в кафе

Городская администрация разослала почти 1 млн ваучеров на каждую семью города.
ТАСС 12:17
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Футбол

Фанат «Бернли» уволен из-за баннера «Жизни белых важны»

Над стадионом "Манчестер Сити" во время матча пролетел самолет, к которому был прикреплен баннер: "White Lives Matter, Burnley" (Жизни белых важны, "Бернли").
Газета.Ru 14:05
Политика

Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским

Турецкая партия Vatan («Родина») представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в который входит признание Крыма российским.
RT на русском 14:23
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Общество

Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия вчера в 10:05
1,3K
Общество

В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета вчера в 10:40
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Авто

Opel представил кроссовер Mokka нового поколения

Компания Opel официально представила кроссовер Opel Mokka второго поколения.
Автоновости дня 05:00
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Политика

Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника

Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом, которое состоится 30 июня.
Lenta.ru 14:28
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Политика

Владимир Путин не пожал руку сыну Александра Лукашенко

Во время Парада Победы в Москве Владимир Путин проигнорировал третьего сына Александра Лукашенко Николая - он не стал пожимать ему руку.
Discover24 13:33
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Общество

Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве

Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда 05:04
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Происшествия

Брат замурованного в бетон российского ребенка знал об убийстве

Lenta.ru 07:24
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