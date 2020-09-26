В крушении Ан-26 под Харьковом погиб сын украинского депутата
В авиакатастрофе Ан-26 на Украине в пятницу погиб сын депутата Николаевского облсовета Вадима Олабина Владимир, сообщила партия «Оппозиционная платформа – За жизнь».В источнике
С чего всё началось
«Вследствие крушения самолёта погиб сын депутата Николаевского областного совета Вадима Олабина Владимир Олабин, который был курсантом Харьковского национального университета Воздушных сил и находился на борту воздушного судна», — говорится в пресс-релизе
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