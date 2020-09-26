Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Взгляд.ру
Взгляд.ру

В крушении Ан-26 под Харьковом погиб сын украинского депутата

В авиакатастрофе Ан-26 на Украине в пятницу погиб сын депутата Николаевского облсовета Вадима Олабина Владимир, сообщила партия «Оппозиционная платформа – За жизнь».В источнике
С чего всё началось
«Вследствие крушения самолёта погиб сын депутата Николаевского областного совета Вадима Олабина Владимир Олабин, который был курсантом Харьковского национального университета Воздушных сил и находился на борту воздушного судна», — говорится в пресс-релизе
.
RT на русском10:41
Подробнее о событии
РБК

При крушении Ан-26 погиб сын украинского депутата

РБК12:23
Известия

Сын депутата оппозиционной партии Украины погиб в авиакатастрофе с Ан-26

Известия11:20
Газета.Ru

Сын украинского депутата погиб при крушении Ан-26

Газета.Ru11:21
Телеканал 360°

Сын украинского депутата погиб при крушении Ан-26 под Харьковом

Телеканал 360°12:07
Lenta.ru

Стало известно о гибели сына украинского депутата при крушении Ан-26

Lenta.ru11:01
Вести.Ru

Среди жертв крушения Ан-26 сын депутата

Вести.Ru11:00
RT на русском

Сын члена Николаевского совета погиб при крушении Ан-26 под Харьковом

RT на русском10:41

Два человека погибли в ДТП в Саранске при попытке скрыться от полиции

Двое мужчин погибли, еще один госпитализирован в результате ДТП в Мордовии, возникшего при попытке водителя автомобиля Opel Vectra скрыться от инспекторов ГИБДД, сообщает пресс-служба МВД региона в субботу.
Интерфакс13:09
8

Киркоров иронизирует по поводу требования снести особняк за 12 млн

Представителям главного российского оппозиционера показалось, что особняк Киркорова, стоимость которого оценивается в 12 млн. долларов, препятствует доступу к бухте, входящей в акваторию Москвы-реки.
Pravda.Ru09:07
296

Мясников назвал ошибки людей, придерживающихся здорового питания

Главврач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников перечислил ошибки, которые совершают люди, стремящиеся придерживаться здорового питания и отдающие предпочтение кисломолочным продуктам, кукурузным хлопьям, батончикам, напиткам для похудения, смузи и конфетам из кокоса.
Ридус11:57
11

В «Уфе» не рассматривают увольнение Евсеева после разгрома от «Зенита»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщил, что руководство клуба не рассматривает вопрос об увольнении главного тренера команды Вадима Евсеева после разгромного поражения от «Зенита» (0:6) в матче 9-го тура РПЛ.
Metaratings13:01