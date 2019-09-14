Культура

Lenta.ruLenta.ruВ культурный норматив школьника включили Nirvana и Виктора Цоя

Для 9–11 классов, среди прочего, в список попали Nirvana (Smells like teen spirit), Виктор Цой («Перемен»), «Наутилус Помпилиус» («Скованные одной цепью») и сочинение Кшиштофа Пендерецкого «Плач по жертвам Хиросимы».
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Песня Queen вошла в программу «Культурный норматив школьника»

ТАСС10:49

Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

РИА Новости11:33

Минкультуры включило песни The Beatles, Queen и Гребенщикова в норматив школьника

Интерфакс13:36

Песни групп Beatles, Queen и Nirvana включены в культурный норматив школьника

Эхо Москвы13:00

Минкульт включил Queen и Макаревича в «Культурный норматив школьника»

РБК14:10

Песни The Beatles, Queen и Nirvana внесли в список для школьников

Телеканал 360°11:56

Песни Nirvana, Queen и The Beatles вошли в культурный норматив школьника

Дождь13:29
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