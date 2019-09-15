Происшествия
РБКВ курганской колонии убили заключенного
В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области. «Информация [об убийстве заключенного] достоверная», — заявили в управлении.
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с чего всё началось
В колонии на станции Старый Просвет в пригороде Кургана был убит заключенный. Это подтвердили в пресс-службе УФСИН по Курганской области. По предварительным данным, погибший был осужден за убийство девочки.URA.Ru03:19
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Цена на нефть может вырасти до $100 за баррель после атаки на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии.
Газета.Ru 11:35
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В Свердловской области автомобиль утонул в реке
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Российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом
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РИА Новости 10:59
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На автошоу во Франкфурте марка Hongqi показала две новинки
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Бывшего игрока КХЛ Мусатова задержали по обвинению в мошенничестве
В Москве правоохранительные органы задержали российского хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. (около 51,5 млн руб. по текущему курсу).
Коммерсантъ 11:10
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Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил на своей странице в Facebook, что неизвестные осквернили памятник, установленный на месте массового убийства евреев, и оставили записку с угрозой в адрес украинского президента Владимира Зеленского.
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По итогам 8 месяцев 2019 года продажи Ford «просели» на 33%, в количественном выражении достигнув показателя в 16 874 экземпляра.
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