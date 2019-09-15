Происшествия

РБКРБКВ курганской колонии убили заключенного

В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области. «Информация [об убийстве заключенного] достоверная», — заявили в управлении.
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с чего всё началось

В курганской колонии убит заключенный, осужденный за смерть девочки

В колонии на станции Старый Просвет в пригороде Кургана был убит заключенный. Это подтвердили в пресс-службе УФСИН по Курганской области. По предварительным данным, погибший был осужден за убийство девочки.
URA.Ru03:19

Подробнее о событии

В исправительной колонии на Просвете убили осужденного

Область 4501:18

В колонии в Курганской области убили заключенного

ТАСС03:52

В курганской колонии убит заключенный, осужденный за смерть девочки

URA.Ru03:19

В колонии найден мертвым заключенный, осужденный за убийство ребенка

Kurgan.ru06:36

В курганской колонии убили заключенного

РБК08:15

СМИ: в курганской колонии убит заключённый

REGNUM02:01

Осужденного за смерть девочки российского зэка убили в колонии

Lenta.ru06:04
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:46, Вашингтон
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Технический эксперт озвучил скрываемую Нидерландами деталь в деле МН17

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По итогам 8 месяцев 2019 года продажи Ford «просели» на 33%, в количественном выражении достигнув показателя в 16 874 экземпляра.
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В Катаре, как и прошлой зимой, состоится турнир с участием российских команд.
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