Следователи ведут обыск в квартире администратора паблика в соцсети "ВКонтакте" проекта "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

Обыск в квартире администратора паблика проекта «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова ведут следователи, сообщает 23 мая Telegram-канал проекта. «У админа паблика „Омбудсмен полиции“ Игоря Худякова прямо сейчас идет обыск», — сообщает Telegram-канал проекта.

Политика ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью Блумберг. 560

Общество Жириновский предложил ограничить трудовым мигрантам въезд в Россию Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает ограничить возращение в РФ трудовых мигрантов, покинувших страну по причине распространения коронавируса. 197

Общество Работавшую в бикини тульскую медсестру поддержал глава Минздрава Медсестру регионального инфекционного госпиталя, вышедшую на работу в купальнике под прозрачным защитным костюмом, поддержали министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк, губернатор Алексей Дюмин и главврач больницы. 3K

Наука Создали бионический глаз, который лучше человеческого Поле зрения технологии составляет 100 градусов, оно не такое широкое, которые может воспринимать человеческий глаз (около 150 градусов), но оно лучше, чем вдимые ограничения обычных плоских датчиков изображения. 62

Культура Онлайн-концерт Преснякова и новый детектив «Кайфтаун» покажут в Сети Вечером покажут документальную картину о Леонардо да Винчи и его работе, новую драму «О бесконечности» от Роя Андерссона и криминальный сериал «Кайфтаун», рассказывающий о службе офицера рыболовного надзора. 6

Здоровье Доктор Мясников объяснил статистику по COVID-19 в России Врач и официальный представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников заявил, что из россиян, у которых выявлен коронавирус, около 200 тыс. не инфицированы и не больны. 532

Политика В ЛНР рассказали о результатах переговоров с Украиной Заявление о провале переговоров на заседании Контактной группы сделал полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, сообщает 23 мая Луганский информационный центр. 9

Футбол «Ливерпуль» хочет приобрести форварда «Вулверхэмптона» "Ливерпуль" заинтересован в трансфере испанского нападающего "Вулверхэмптона" Адама Траоре, сообщает The Sun.

Здоровье Кузбасские больницы возвращаются к обычному режиму работы На третьем этапе все медицинские учреждения начнут работать в том же режиме, что и до пандемии. 13

Общество Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым. 1K

Политика В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот. 10

Путешествия Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции Пик туристического сезона в Турции в этом году из-за пандемии сместится на осенние месяцы, он может быть продлен до декабря, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя. 8

Экономика Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов. 162

Финансы Спекулянты «перевернулись» и теперь делают ставку на рост курса доллара Нетто-короткая позиция по канадскому доллару продемонстрировала рост пятую неделю подряд и достигла 35 056 контрактов.

Единоборства Макгрегор назвал лучшего бойца в истории Ирландец Конор Макгрегор выбрал лучшего бойца в истории.