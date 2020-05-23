Происшествия
ИА Красная ВеснаВ квартире администратора паблика «Омбудсмен полиции» начался обыск
Обыск в квартире администратора паблика проекта «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова ведут следователи, сообщает 23 мая Telegram-канал проекта. «У админа паблика „Омбудсмен полиции“ Игоря Худякова прямо сейчас идет обыск», — сообщает Telegram-канал проекта.
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Следователи ведут обыск в квартире администратора паблика в соцсети "ВКонтакте" проекта "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.ТАСС04:27
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