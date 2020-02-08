Происшествия

РБКРБКВ квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино

Жилплощадь принадлежит главе муниципального образования «Введенский» Олегу Калядину, сообщает «Фонтанка». О том, что силовики пресекли деятельность подпольного казино в квартире Калядина, также пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированного источника.
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с чего всё началось

Дверь в квартиру главы МО «Введенский» Калядина долго пилила полиция. За ней оказалось казино

По данным нашего издания, кроме рулетки, из квартиры вывезли четыре стола для игры в русский покер, 12 игровых автоматов, фишки и прочее разное обязательное, что неотъемлемо связано с подпольным казино. Если говорить о самом факте, то давно в Петербурге не закрывали казино.
Фонтанка.Ру03:08

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В Петербурге нашли размещенное в квартире подпольное казино

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Петербургские полицейские ликвидировали размещенное в квартире подпольное казино

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В квартире главы муниципального образования в Петербурге нашли подпольное казино

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