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Жилплощадь принадлежит главе муниципального образования «Введенский» Олегу Калядину, сообщает «Фонтанка». О том, что силовики пресекли деятельность подпольного казино в квартире Калядина, также пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированного источника.

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