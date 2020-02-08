Происшествия
РБКВ квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино
Жилплощадь принадлежит главе муниципального образования «Введенский» Олегу Калядину, сообщает «Фонтанка». О том, что силовики пресекли деятельность подпольного казино в квартире Калядина, также пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированного источника.
Читать в источнике
Оценить125
с чего всё началось
По данным нашего издания, кроме рулетки, из квартиры вывезли четыре стола для игры в русский покер, 12 игровых автоматов, фишки и прочее разное обязательное, что неотъемлемо связано с подпольным казино. Если говорить о самом факте, то давно в Петербурге не закрывали казино.Фонтанка.Ру03:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Петербургские полицейские ликвидировали размещенное в квартире подпольное казино
Телеканал Санкт-Петербург03:54
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:12, Ашберн
Здоровье
Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
Происшествия
В Таиланде военнослужащий устроил стрельбу
Футбол
«Локомотив» рассматривает 8 нападающих на замену Смолову
Сообщается, что селекционный отдел «Локомотива» предоставил тренерскому штабу шорт-лист, в который входят восемь нападающих.
Здоровье
Пока рано радоваться: врач оценил масштаб эпидемии коронавируса
Викулов подчеркнул в эфире "НСН": "Но в связи с тем, что нет официально разрешенных этиотропных препаратов, которые целенаправленно воздействуют на коронавирус, и до сих пор нет вакцины – а ее создание требует времени – пока рано радоваться и говорить о том, что мы победили коронавирусную инфекцию в новом ее проявлении, связанном со штаммом 2019 года".
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Кино
В России вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы в России
Политика
Актера Игоря Ливанова не пустили на Украину
Украинские власти не пустили в страну актера Игоря Ливанова – уроженца Украины, который ехал погостить на родину.
Политика
Трамп уволил трех давших показания по импичменту чиновников
Президент США Дональд Трамп уволил трех чиновников, которые выступили против него на слушаниях в ходе процесса импичмента.
Общество
Самолет МЧС России вылетел в Китай с гуманитарной помощью
Самолет Ил-76 МЧС РФ вылетел с партией гуманитарной помощи в Китай, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
Футбол
«Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер
Московский «Спартак» обыграл белградский «Партизан» в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Общество
HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Шоу-бизнес
Екатерина Гусева опубликовала фото из «70-х»
Российская актриса Екатерина Гусева опубликовала фотографию из «70-x» на своей странице в социальной сети Instagram.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Шоу-бизнес
Юрий Лоза назвал размер своей пенсии
Космос
Женщина-астронавт NASA побила рекорд длительности пребывания на МКС
Общество
В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина
Кино
В Netflix рассказали о запрещенных к показу сериалах
Составлен перечень фильмов и шоу, который запрещен по требованию властей разных стран.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ
Политика
Защита Винника подала апелляцию на решение суда Парижа о его аресте
Защита экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника подала апелляцию на решение парижского суда о содержании его под стражей.
Космос
Россия создаст телескоп для поиска инопланетян
В России будет создаст телескоп для поиска разумной жизни на других планетах, сообщает издательство ToDay News Ufa.
Гаджеты
В России стартовали продажи камерофона Huawei Mate 30 Pro
В России стартовали продажи новой романтичной версии смартфона Huawei P30 Pro. Об этом сообщается на сайте производителя.
Здоровье
Эндокринолог рассказала, как отказ от сахара влияет на здоровье
"Если отказаться от рафинированного сахара, уже через два дня можно заметить улучшения самочувствия", — сообщила врач-эндокринолог Татьяна Бочарова.
Политика
Зеленский встретился с папой Римским в Ватикане
Президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в Ватикан, где состоялась его встреча с папой Римским Франциском.