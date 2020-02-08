Политика Посол США рассказал о поручении Трампа улучшить отношения с Россией «Президент Трамп остановился на моей кандидатуре шесть месяцев назад, и, когда это произошло, он сказал, что хотел бы, чтобы я сделал всё, что в моих силах, чтобы постараться улучшить отношения между Соединёнными Штатами и Россией», — заявил он в интервью РБК.

Происшествия Пожар на Магнитогорском металлургическом комбинате локализован В Магнитогорске локализован пожар на металлургическом комбинате. Об этом сообщает пресс-служба челябинского областного управления МЧС.

Общество В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоялась в субботу в немецком Пенемюнде.

Политика Bloomberg: США опасаются вводить санкции против «Роснефти» США рассматривают возможность введения санкций против «Роснефти» за сотрудничество с венесуэльской госкомпанией PDVSA, однако ограничения могут негативно сказаться на мировом рынке.

Происшествия Названы основные версии крушения вертолета с Хайруллиным на борту Ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные метеоусловия рассматриваются в качестве основных версий крушения вертолета Bell 407 в Татарстане с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным на борту, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК.

Политика В Анкаре прошли российско-турецкие переговоры по Идлибу РФ и Турция обсудили на переговорах в Анкаре ситуацию в сирийском Идлибе и шаги для продвижения политического процесса в Сирии, заявил представитель МИД Турции в субботу.

Футбол Воскресные матчи в чемпионате Нидерландов отменены Отмечается, что несмотря на плотность календаря, матчи Лиги Европы, а также Кубка Нидерландов, безопасность игроков и болельщиков находится на первом месте, а значит игры невозможно провести 9 февраля.