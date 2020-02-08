Происшествия
РБКВ квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино
В квартире на Кронверкском проспекте Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольное казино. Жилплощадь принадлежит главе муниципального образования «Введенский» Олегу Калядину, сообщает «Фонтанка».
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Сдававшего в Петербурге квартиру под казино главу муниципалитета исключат из «Единой России»
Телеканал Санкт-Петербург08:31
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Наука
Финиковые пальмы вырастили из семян возрастом 2 тыс. лет
Здоровье
Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
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Сборная России уступает Швеции после первого периода матча Евротура
Ранее стал известен состав сборной России на матч Евротура со Швецией.
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Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
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Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой
Певица Маша Распутина прокомментировала скандал, который произошёл в семье Любови Успенской.
Происшествия
В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек
В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Происшествия
В центре Петербурга произошел пожар
Политика
Посол США рассказал о поручении Трампа улучшить отношения с Россией
«Президент Трамп остановился на моей кандидатуре шесть месяцев назад, и, когда это произошло, он сказал, что хотел бы, чтобы я сделал всё, что в моих силах, чтобы постараться улучшить отношения между Соединёнными Штатами и Россией», — заявил он в интервью РБК.
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Пожар на Магнитогорском металлургическом комбинате локализован
В Магнитогорске локализован пожар на металлургическом комбинате. Об этом сообщает пресс-служба челябинского областного управления МЧС.
Общество
В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря
Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоялась в субботу в немецком Пенемюнде.
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Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе КМ в Фалуне
Российский лыжник Александр Большунов финишировал третьим в классическом спринте, который состоялся в рамках девятого этапа Кубка мира в шведском Фалуне.
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Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
Политика
Bloomberg: США опасаются вводить санкции против «Роснефти»
США рассматривают возможность введения санкций против «Роснефти» за сотрудничество с венесуэльской госкомпанией PDVSA, однако ограничения могут негативно сказаться на мировом рынке.
Спорт
Дина Аверина победила в личном многоборье на этапе Гран-при в Москве
Россиянка Дина Аверина заняла первое место в личном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
Футбол
Гол Малиновского принес «Аталанте» гостевую победу над «Фиорентиной»
Происшествия
Названы основные версии крушения вертолета с Хайруллиным на борту
Ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные метеоусловия рассматриваются в качестве основных версий крушения вертолета Bell 407 в Татарстане с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным на борту, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК.
Происшествия
ДТП в Воронежской области: три человека погибли, шесть пострадали
В Воронежской области на трассе "Дон" три человека погибли и шесть получили травмы в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки.
Политика
В Анкаре прошли российско-турецкие переговоры по Идлибу
РФ и Турция обсудили на переговорах в Анкаре ситуацию в сирийском Идлибе и шаги для продвижения политического процесса в Сирии, заявил представитель МИД Турции в субботу.
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Первый канал впервые проведет допремьерный показ нового сериала в Сети
Первый канал впервые проведет предпремьерный показ нового сериала в социальной сети за несколько дней до выхода в эфир.
Спорт
Кулижников победил на 1000 м на КМ с рекордом катка в Калгари
Рекордсмен мира по конькобежному спорту россиянин Павел Кулижников победил на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира в канадском Калгари с рекордом катка.
Кино
«Джокер» номинирован на антипремию «Золотая малина»
Футбол
Воскресные матчи в чемпионате Нидерландов отменены
Отмечается, что несмотря на плотность календаря, матчи Лиги Европы, а также Кубка Нидерландов, безопасность игроков и болельщиков находится на первом месте, а значит игры невозможно провести 9 февраля.
Здоровье
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
Экономика
Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию без скидок
Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на коммерческих условиях, сообщил журналистам замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.