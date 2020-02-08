Происшествия

РБКРБКВ квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино

В квартире на Кронверкском проспекте Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольное казино. Жилплощадь принадлежит главе муниципального образования «Введенский» Олегу Калядину, сообщает «Фонтанка».
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Депутата Калядина с казино в квартире выгоняют из «Единой России»

78.ru08:59

Сдававшего в Петербурге квартиру под казино главу муниципалитета исключат из «Единой России»

Телеканал Санкт-Петербург08:31

«Если есть действия на грани, то произошедшее – далеко за гранью». Единоросса, в чьей квартире нашли подпольное казино, исключают из партии

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Главу муниципалитета в Петербурге исключат из партии из-за казино в квартире

Интерфакс07:31

Карты, деньги, фишки: В квартире главы петербургского муниципального образования нашли подпольное казино

КП - Санкт-Петербург06:15

Главу МО «Введенский», в квартире которого нашли казино, исключат из «Единой России»

АБН07:55

В Петербурге нашли размещенное в квартире подпольное казино

Петербургский дневник05:12
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Финиковые пальмы вырастили из семян возрастом 2 тыс. лет

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Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей

Ошибки врачей ежегодно приводят к 70 тыс. осложнений у пациентов, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов.
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Сборная России уступает Швеции после первого периода матча Евротура

Ранее стал известен состав сборной России на матч Евротура со Швецией.
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Российская газета вчера в 10:59
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Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости вчера в 12:04
Шоу-бизнес

Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой

Певица Маша Распутина прокомментировала скандал, который произошёл в семье Любови Успенской.
News.ru 11:43
Происшествия

В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
BFM.ru 01:46
Происшествия

В центре Петербурга произошел пожар

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Мутант из «Людей Икс» появится в сиквеле «Капитана Марвел»

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Политика

Посол США рассказал о поручении Трампа улучшить отношения с Россией

«Президент Трамп остановился на моей кандидатуре шесть месяцев назад, и, когда это произошло, он сказал, что хотел бы, чтобы я сделал всё, что в моих силах, чтобы постараться улучшить отношения между Соединёнными Штатами и Россией», — заявил он в интервью РБК.
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Происшествия

Штурм захваченного стрелком торгового центра в Таиланде попал на видео

Lenta.ru 12:24
Происшествия

Пожар на Магнитогорском металлургическом комбинате локализован

В Магнитогорске локализован пожар на металлургическом комбинате. Об этом сообщает пресс-служба челябинского областного управления МЧС.
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Общество

В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря

Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоялась в субботу в немецком Пенемюнде.
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Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе КМ в Фалуне

Российский лыжник Александр Большунов финишировал третьим в классическом спринте, который состоялся в рамках девятого этапа Кубка мира в шведском Фалуне.
RT на русском 10:17
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Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов

Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
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Политика

Bloomberg: США опасаются вводить санкции против «Роснефти»

США рассматривают возможность введения санкций против «Роснефти» за сотрудничество с венесуэльской госкомпанией PDVSA, однако ограничения могут негативно сказаться на мировом рынке.
Infox.ru вчера в 03:12
Происшествия

Ингуш зарезал «опозорившую» семью 33-летнюю сестру

Газета.Ru 15:23
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Дина Аверина победила в личном многоборье на этапе Гран-при в Москве

Россиянка Дина Аверина заняла первое место в личном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
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Общество

Ульяновский губернатор ответил на сообщения о взрыве атомного реактора

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Гол Малиновского принес «Аталанте» гостевую победу над «Фиорентиной»

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Названы основные версии крушения вертолета с Хайруллиным на борту

Ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные метеоусловия рассматриваются в качестве основных версий крушения вертолета Bell 407 в Татарстане с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным на борту, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК.
РИА Новости вчера в 13:35
Происшествия

ДТП в Воронежской области: три человека погибли, шесть пострадали

В Воронежской области на трассе "Дон" три человека погибли и шесть получили травмы в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки.
Вести.Ru вчера в 21:05
Политика

В Анкаре прошли российско-турецкие переговоры по Идлибу

РФ и Турция обсудили на переговорах в Анкаре ситуацию в сирийском Идлибе и шаги для продвижения политического процесса в Сирии, заявил представитель МИД Турции в субботу.
РИА Новости 13:13
Культура

Первый канал впервые проведет допремьерный показ нового сериала в Сети

Первый канал впервые проведет предпремьерный показ нового сериала в социальной сети за несколько дней до выхода в эфир.
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Загитова лишилась первого места в рейтинге лучших фигуристок мира

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Спорт

Кулижников победил на 1000 м на КМ с рекордом катка в Калгари

Рекордсмен мира по конькобежному спорту россиянин Павел Кулижников победил на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира в канадском Калгари с рекордом катка.
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«Джокер» номинирован на антипремию «Золотая малина»

Экономика сегодня 09:34
Футбол

Воскресные матчи в чемпионате Нидерландов отменены

Отмечается, что несмотря на плотность календаря, матчи Лиги Европы, а также Кубка Нидерландов, безопасность игроков и болельщиков находится на первом месте, а значит игры невозможно провести 9 февраля.
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Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака

Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
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Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию без скидок

Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на коммерческих условиях, сообщил журналистам замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
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