Происшествия
Агентство МоскваТела парня и девушки обнаружены в квартире на западе Москвы
Тела парня и девушки обнаружены в квартире на ул. Кастанаевская. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
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СК проводит проверку по факту обнаружения тел парня и девушки в квартире на западе Москвы
Агентство Москвавчера в 16:30
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Политика
Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль разъяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Здоровье
Власти Москвы имеют средства для отслеживания пациентов с подозрением на коронавирус, сидящих на карантине – Хрипун
Московские власти имеют все средства для отслеживания пациентов с подозрением на коронавирус, и которые сидят на карантине.
Армия и оружие
Опубликованы снимки кладбища лома МиГ-21
Опубликованы снимки кладбища лома из МиГ-21 и самолетов L-39 Albatros. Фотографии разместил пользователь Twitter под ником AnnQuann.
Общество
Красноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок
Красноярский экономический форум (КЭФ), который должен был пройти 19-21 марта, перенесен на неопределенный срок.
Происшествия
В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка
В квартире на западе Москвы найдены тела парня и девушки, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Общество
В Екатеринбурге устроят салют в честь годовщины смерти Сталина
Политика
«Ведомости»: в Конституцию не вносят запрет на иностранную недвижимость из-за чиновников
Запрет на владение иностранной недвижимостью для госслужащих не вошел в перечень поправок в Конституцию из-за чиновников и депутатов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации и Госдуме.
Происшествия
При выбросе метана на шахте в Коми погибли два человека
При выбросе метана на шахте «Воркутинская» в Коми погибли два шахтера. В момент ЧП в забое шахты находились четыре человека, сообщает ТАСС.
Кино
Создатели фильма о Джеймсе Бонде потеряют десятки миллионов долларов
Студии MGM грозят существенные финансовые потери из-за переноса премьеры фильма "Не время умирать", посвященного Джеймсу Бонду.
Общество
Глава Гидрометцентра раскритиковал прогноз о «малиновом» лете
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подверг критике прогноз центра «Фобос» о «малиновом» лете, передаёт «РИА Новости».
Футбол
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Общество
Посольство объяснило увеличение отказов россиянам во въезде в Израиль
Россиянам стали чаще отказывать во въезде в Израиль, поскольку некоторые из них начали использовать безвизовый режим, чтобы остаться нелегально работать в стране.
Футбол
Футболист «Монако» Мартинш дисквалифицирован на полгода
Португальскому полузащитнику футбольного клуба «Монако» Желсону Мартиншу в наказание за толчок судьи в матче 22-го тура чемпионата Франции против «Нима» назначена дисквалификация сроком на шесть месяцев.
Армия и оружие
Полет Ми-24 на предельно малой высоте сняли на видео из кабины
В интернете появилось видео экстремального полета, который осуществляет вертолет Ми-24 на предельно малой высоте.
Хоккей
Овечкин оформил дубль и догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ
Александр Овечкин оформил дубль и сравнялся с лидером гонки снайперов сезона, Илья Ковальчук забросил свою первую шайбу за "Вашингтон", но три очка Артемия Панарина принесли победу "Рейнджерс".
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Общество
Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту
Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
Экономика
К группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Политика
Клишас объяснил суть общего голосования за поправки в Конституцию РФ
Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции объяснил, что многие изменения в основной закон страны носят сквозной характер.
Армия и оружие
В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе
«В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе Петровское — Богдановка зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудование ими новых позиций», — сказал представитель ведомства.
Здоровье
В Саратове городскую больницу № 12 ждет реорганизация
В 2020 году городскую больницу № 12 Саратова планируют присоединить к областному кардиологическому клиническому диспансеру.
Гаджеты
WhatsApp получил для Android и iOS долгожданную тёмную тему
В своем официальном блоге разработчики WhatsApp отмечают, что темная тема — самая востребованная функция среди пользователей мессенджера.
Космос
Ровер Curiosity снял панораму Марса в сверхвысоком разрешении
Фотографии ровер сделал в период с 24 ноября по 1 декабря 2019 года и составил более чем из 1200 изображений.
Здоровье
Жительницу Краматорска госпитализировали с подозрением на коронавирус
Жительницу Краматорска, находящегося на территории Украины, госпитализировали с подозрением на коронавирус после возвращения из Таиланда.
Кино
Баки Барнс и Агент США на ролике со съемок сериала «Сокол и Зимний солдат»
В сети продолжают появляться материалы со съемок сериала Marvel «Сокол и Зимний солдат».
Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
Экономика
ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже «дочки» банка
ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже "дочки" банка. Накануне украинские власти продали на аукционе Проминвестбанк.
Происшествия
В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус
Более 60 человек, приехавших в Санкт-Петербург из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, обследуют в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.