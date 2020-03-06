Происшествия

Агентство МоскваАгентство МоскваТела парня и девушки обнаружены в квартире на западе Москвы

Тела парня и девушки обнаружены в квартире на ул. Кастанаевская. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
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СК проводит проверку по факту обнаружения тел парня и девушки в квартире на западе Москвы

Агентство Москвавчера в 16:30

Тела молодого человека и девушки найдены в квартире на западе Москвы

ТАССвчера в 15:23

СК начал проверку из-за обнаружения двух тел в Москве

Вечерняя Москвавчера в 19:32

В квартире на западе Москвы нашли тела молодого человека и девушки

РИА Новостивчера в 16:50

В квартире на западе Москвы нашли мертвыми молодого человека и девушку

Росбалтвчера в 16:59

Правоохранители организовали доследственную проверку в связи со смертью молодого человека и девушки в столичной квартире

Mockva.ruвчера в 17:11

Тела молодого человека и девушки обнаружили в квартире на западе Москвы

iReactorвчера в 18:13
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Политика

Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль разъяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
РИА Новости 00:46
Здоровье

Власти Москвы имеют средства для отслеживания пациентов с подозрением на коронавирус, сидящих на карантине – Хрипун

Московские власти имеют все средства для отслеживания пациентов с подозрением на коронавирус, и которые сидят на карантине.
Эхо Москвы 02:50
Армия и оружие

Опубликованы снимки кладбища лома МиГ-21

Опубликованы снимки кладбища лома из МиГ-21 и самолетов L-39 Albatros. Фотографии разместил пользователь Twitter под ником AnnQuann.
Piter.tv 02:10
Общество

Красноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок

Красноярский экономический форум (КЭФ), который должен был пройти 19-21 марта, перенесен на неопределенный срок.
ТАСС 03:14
Происшествия

В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка

В квартире на западе Москвы найдены тела парня и девушки, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Российская газета вчера в 16:11
Общество

В Екатеринбурге устроят салют в честь годовщины смерти Сталина

Общественное телевидение России вчера в 07:19
Политика

«Ведомости»: в Конституцию не вносят запрет на иностранную недвижимость из-за чиновников

Запрет на владение иностранной недвижимостью для госслужащих не вошел в перечень поправок в Конституцию из-за чиновников и депутатов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации и Госдуме.
Коммерсантъ вчера в 21:15
Происшествия

При выбросе метана на шахте в Коми погибли два человека

При выбросе метана на шахте «Воркутинская» в Коми погибли два шахтера. В момент ЧП в забое шахты находились четыре человека, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 23:34
Кино

Создатели фильма о Джеймсе Бонде потеряют десятки миллионов долларов

Студии MGM грозят существенные финансовые потери из-за переноса премьеры фильма "Не время умирать", посвященного Джеймсу Бонду.
Kinonews.ru 03:01
Общество

Глава Гидрометцентра раскритиковал прогноз о «малиновом» лете

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подверг критике прогноз центра «Фобос» о «малиновом» лете, передаёт «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 01:44
Футбол

Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча

Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Lenta.ru 04 марта в 15:20
Общество

Посольство объяснило увеличение отказов россиянам во въезде в Израиль

Россиянам стали чаще отказывать во въезде в Израиль, поскольку некоторые из них начали использовать безвизовый режим, чтобы остаться нелегально работать в стране.
РБК 02:22
Футбол

Футболист «Монако» Мартинш дисквалифицирован на полгода

Португальскому полузащитнику футбольного клуба «Монако» Желсону Мартиншу в наказание за толчок судьи в матче 22-го тура чемпионата Франции против «Нима» назначена дисквалификация сроком на шесть месяцев.
Inc-news.ru 01:18
Армия и оружие

Полет Ми-24 на предельно малой высоте сняли на видео из кабины

В интернете появилось видео экстремального полета, который осуществляет вертолет Ми-24 на предельно малой высоте.
Российская газета 01:51
Хоккей

Овечкин оформил дубль и догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ

Александр Овечкин оформил дубль и сравнялся с лидером гонки снайперов сезона, Илья Ковальчук забросил свою первую шайбу за "Вашингтон", но три очка Артемия Панарина принесли победу "Рейнджерс".
Газета.Ru 02:19
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК вчера в 19:06
Общество

Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту

Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
Ведомости вчера в 16:17
Экономика

К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Lenta.ru вчера в 22:07
Политика

Клишас объяснил суть общего голосования за поправки в Конституцию РФ

Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции объяснил, что многие изменения в основной закон страны носят сквозной характер.
Политика Сегодня 02:32
Армия и оружие

В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе

«В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе Петровское — Богдановка зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудование ими новых позиций», — сказал представитель ведомства.
RT на русском 02:50
Здоровье

В Саратове городскую больницу № 12 ждет реорганизация

В 2020 году городскую больницу № 12 Саратова планируют присоединить к областному кардиологическому клиническому диспансеру.
Регион 64 03 марта в 06:51
Гаджеты

WhatsApp получил для Android и iOS долгожданную тёмную тему

В своем официальном блоге разработчики WhatsApp отмечают, что темная тема — самая востребованная функция среди пользователей мессенджера.
Live24 04 марта в 00:23
Космос

Ровер Curiosity снял панораму Марса в сверхвысоком разрешении

Фотографии ровер сделал в период с 24 ноября по 1 декабря 2019 года и составил более чем из 1200 изображений.
РЕН ТВ вчера в 07:56
Здоровье

Жительницу Краматорска госпитализировали с подозрением на коронавирус

Жительницу Краматорска, находящегося на территории Украины, госпитализировали с подозрением на коронавирус после возвращения из Таиланда.
iReactor 03:20
Спорт

Умер российский пловец-паралимпиец Александр Макаров

ФАН 00:38
Кино

Баки Барнс и Агент США на ролике со съемок сериала «Сокол и Зимний солдат»

В сети продолжают появляться материалы со съемок сериала Marvel «Сокол и Зимний солдат».
Киноафиша России 03 марта в 04:15
Политика

На встрече с Путиным Эрдогана преследовал дух разгрома турок

NewInform 02:13
Политика

Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе

Ведомости вчера в 14:41
Экономика

ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже «дочки» банка

ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже "дочки" банка. Накануне украинские власти продали на аукционе Проминвестбанк.
Piter.tv вчера в 03:22
Происшествия

В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус

Более 60 человек, приехавших в Санкт-Петербург из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, обследуют в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 00:49
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