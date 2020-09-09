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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В квартиру Светланы Алексиевич пытались попасть неизвестные

Неизвестные пытались попасть в квартиру нобелевского лауреата, члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Светланы Алексиевич, сообщает газета «Наша Нива». Госпоже Алексиевич также звонили с незнакомых номеров.В источнике
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Коммерсантъ

В квартиру Светланы Алексиевич пытались попасть неизвестные

Коммерсантъ05:21
ТАСС

СМИ: неизвестные пытаются проникнуть в квартиру нобелевского лауреата Светланы Алексиевич

ТАСС05:07
Эхо Москвы

Неизвестные пытаются проникнуть в квартиру Нобелевского лауреата, члена Координационного совета оппозиции Алексиевич

Эхо Москвы05:01
Известия

Неизвестные попытались проникнуть в квартиру нобелевского лауреата Алексиевич

Известия04:47
Интерфакс

В квартиру Алексиевич пытаются войти неизвестные

Интерфакс04:45
Газета.Ru

Неизвестные пытаются проникнуть в квартиру нобелевского лауреата Светланы Алексиевич

Газета.Ru04:35
Московский Комсомолец

В квартиру нобелевского лауреата Алексиевич попытались проникнуть неизвестные

Московский Комсомолец04:47
КП - Беларусь

Возле дома Светланы Алексиевич в Минске собрались журналисты: писательница опасается обыска или задержания

КП - Беларусь04:55

Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Газета.Ru05:22

Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Налоговая служба объяснила, как будет работать налог на доходы от банковских вкладов: налоговики сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет.
Ведомости17:03
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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Александр Лукашенко уволил главу КГБ из-за задержания 33 россиян

29 июля на территории Беларуси задержали группу граждан РФ, которых подозревали в подготовке массовых беспорядков Глава Комитета госбезопасности Беларуси был уволен с должности из-за ситуации с задержанием 33 россиян, заявил глава республики Александр Лукашенко.
Союзное Вече04:57
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Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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