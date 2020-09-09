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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

В квартиру Светланы Алексиевич пытаются проникнуть неизвестные

В Минске лауреат Нобелевской премии и член Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич попросила приехать журналистов после того, как к ней в квартиру пытались проникнуть неизвестные люди.В источнике
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Известия

Неизвестные попытались проникнуть в квартиру нобелевского лауреата Алексиевич

Известия04:47
РЕН ТВ

В квартиру Алексиевич пытаются проникнуть неизвестные

РЕН ТВ05:18
ТАСС

СМИ: неизвестные пытаются проникнуть в квартиру нобелевского лауреата Светланы Алексиевич

ТАСС05:07
Коммерсантъ

В квартиру Светланы Алексиевич пытались попасть неизвестные

Коммерсантъ05:21
Интерфакс

В квартиру Алексиевич пытаются войти неизвестные

Интерфакс04:45
Газета.Ru

Неизвестные пытаются проникнуть в квартиру нобелевского лауреата Светланы Алексиевич

Газета.Ru04:35
Эхо Москвы

Неизвестные пытаются проникнуть в квартиру Нобелевского лауреата, члена Координационного совета оппозиции Алексиевич

Эхо Москвы05:01
КП - Беларусь

«Вероятно, мне нужно собираться»: Светлана Алексиевич сказала про подозрительных людей возле дома и звонки в дверь

КП - Беларусь06:57

Сербия заморозила военные учения с другими странами из-за давления ЕС

Сербия заморозила на полгода все военные учения с другими странами из-за давления ЕС в связи с планируемыми совместными маневрами с Белоруссией, заявил глава Минобороны страны Александр Вулин, передает сербский телеканал РТС.
Сербия заморозила военные учения с другими странами из-за давления ЕС
Ведомости11:18
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В Петербурге зритель требует с театра более 1 млн рублей за травму

Санкт-Петербург, 9 сентября 2020, 12:45 — REGNUM Зритель Академического малого драматического театра — театра Европы (МДТ) Елизавета Видус требует с учреждения культуры через суд более 1 млн рублей за полученную травму во время спектакля.
REGNUM05:45
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На теле убитой аспирантки Ещенко нашли следы удушения

На теле аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова, нашли следы удушения, следует из медицинской экспертизы, оглашенной на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга 9 августа.
Известия10:51
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В партии Зеленского назвали детей Донбасса немытыми и нечесаными

Депутат Верховной Рады от партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Галина Янченко назвала немытыми и нечесаными детей, живущих в зоне военного конфликта в Донбассе.
Lenta.ru07:26
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском09:30
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Евросоюз продлил на полгода санкции против РФ по Украине

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM Уточняется, что действие чёрного списка физических и юридических лиц России и Украины, введённого в связи с "дестабилизацией ситуации на Украине", продлено до 15 марта 2021 года.
REGNUM04:53
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