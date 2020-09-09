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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

В квартиру Светланы Алексиевич пытаются проникнуть неизвестные

В Минске лауреат Нобелевской премии и член Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич попросила приехать журналистов после того, как к ней в квартиру пытались проникнуть неизвестные люди.В источнике
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РЕН ТВ

В квартиру Алексиевич пытаются проникнуть неизвестные

РЕН ТВ05:18
Интерфакс

В квартиру Алексиевич пытаются войти неизвестные

Интерфакс04:45
ТАСС

СМИ: неизвестные пытаются проникнуть в квартиру нобелевского лауреата Светланы Алексиевич

ТАСС05:07
Известия

Неизвестные попытались проникнуть в квартиру нобелевского лауреата Алексиевич

Известия04:47
Коммерсантъ

Алексиевич призвала прекратить давление на независимые СМИ в Белоруссии

Коммерсантъ06:12
Газета.Ru

Неизвестные пытаются проникнуть в квартиру нобелевского лауреата Светланы Алексиевич

Газета.Ru04:35
Эхо Москвы

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич осудила нападки на независимые белорусские СМИ

Эхо Москвы05:30
КП - Беларусь

«Вероятно, мне нужно собираться»: Светлана Алексиевич сказала про подозрительных людей возле дома и звонки в дверь

КП - Беларусь06:57

Квалификационная комиссия заключила, что Пашаев нарушил кодекс этики

"Квалификационная комиссия пришла к выводу, что адвокат Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката", - сказал источник, уточнив, что нарушения связаны с публичной активностью адвоката.
Квалификационная комиссия заключила, что Пашаев нарушил кодекс этики
Газета.Ru15:30

Заболеваемость пневмонией в Саратовской области в 2,5 раза выше среднероссийского уровня

Как сообщила глава регионального отделения Роспотребнадзора Ольга Кожанова, количество пациентов, зараженные коронавирусом жители Саратовской области страдают внебольничной пневмонией в 2,5 раза чаще, чем в среднем по России.
Saratovnews12:44
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском09:30
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Зачистка Сирии. ВКС России уничтожили лагерь боевиков в зоне «Идлиб»

Дамаск, 9 сентября 2020, 23:11 — REGNUM Боевые самолёты ВКС России нанесли серию авиаударов по лагерю боевиков группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 9 сентября агентство «Русская весна» со ссылкой на неназванный военный источник.
REGNUM16:11

Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной

Людмила Казак, адвокат члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой, намерена обратиться к следствию с заявлением о проведении судмедэкспертизы из-за полученных ее подзащитной ушибов, сообщила в среду пресс-служба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.
РИА Новости15:23
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Илон Маск за день потерял $16,5 млрд

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск за день потерял $16,5 млрд, опустившись в рейтинге богатейших людей планеты на восьмую строчку.
РБК21:51
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«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ruвчера в 07:01

АПЛ заблокировала сделку по продаже «Ньюкасла» саудовским инвесторам

Руководство английской Премьер-лиги заблокировало сделку по продаже клуба, несмотря на то что «Ньюкасл Юнайтед» предоставил доказательства, что инвесторы являются независимыми по отношению к правительству Саудовской Аравии.
Чемпионат16:15

Добровинский рассказал, как Ефремов мог получить условный срок

Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП Александр Добровинский рассказал, что актер Михаил Ефремов мог получить условный срок, но его адвокат Эльман Пашаев совершил «грандиозную» ошибку.
Взгляд.рувчера в 10:09
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