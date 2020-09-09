В квартиру Светланы Алексиевич пытаются проникнуть неизвестные
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В Минске лауреат Нобелевской премии и член Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич попросила приехать журналистов после того, как к ней в квартиру пытались проникнуть неизвестные люди.В источнике
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