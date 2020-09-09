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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

В квартиру Светланы Алексиевич пытаются проникнуть неизвестные

В Минске лауреат Нобелевской премии и член Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич попросила приехать журналистов после того, как к ней в квартиру пытались проникнуть неизвестные люди.В источнике
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Газета.Ru

Неизвестные пытаются проникнуть в квартиру нобелевского лауреата Светланы Алексиевич

Газета.Ru04:35
ТАСС

СМИ: неизвестные пытаются проникнуть в квартиру нобелевского лауреата Светланы Алексиевич

ТАСС05:07
Эхо Москвы

В Белоруссии задержали, либо выдворили за границу всех членов президиума совета оппозиции, кроме Светланы Алексиевич

Эхо Москвы07:06
Московский Комсомолец

В квартиру нобелевского лауреата Алексиевич попытались проникнуть неизвестные

Московский Комсомолец04:47
Известия

Неизвестные попытались проникнуть в квартиру нобелевского лауреата Алексиевич

Известия04:47
Интерфакс

В квартиру Алексиевич пытаются войти неизвестные

Интерфакс04:45
Коммерсантъ

В квартиру Светланы Алексиевич пытались попасть неизвестные

Коммерсантъ05:21
КП - Беларусь

«Вероятно, мне нужно собираться»: Светлана Алексиевич сказала про подозрительных людей возле дома и звонки в дверь

КП - Беларусь06:57

Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму

Москва, 8 сентября 2020, 12:34 — REGNUM Законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.
REGNUMвчера в 05:34
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Башкирская содовая компания намерена разрабатывать шихан Шахтау

Башкирская содовая компания, часть акций которой власти через суд хотят вернуть на государственный баланс, решила продолжить разрабатывать шихан Шахтау ниже грунтовых вод, где сырья хватит до 2027 года, сообщает компания.
РИА Новости01:53
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ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM "Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация", — говорится в сообщении.
REGNUM04:20
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