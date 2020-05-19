Общество
РИА НовостиВ лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru. По словам источников издания, машины появились в этом месте около полугода назад.
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с чего всё началось
Читатель 74.RU обнаружил в лесу в Челябинске десятки новеньких правительственных иномарок. Он прислал в редакцию фото и видео. Чёрные Toyota Camry припаркованы на участке рядом с озером Смолино.74.ruвчера в 22:45
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Газета.Ru 15:18
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На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
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Москва, 20 мая 2020, 01:31 — REGNUM Мошенники стали чаще прибегать к созданию фишинговых сайтов, имитирующих работу курьерских служб, для похищения данных банковских карт пользователей, сообщили 20 мая в пресс-службе компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.
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Владимир Путин считает, что вина за это — на правительстве страны: "Если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные и легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат, тогда было бы меньше вопросов к главврачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам".
Pravda.Ru 20:08
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Минтруд предложил смягчить условия для выхода на досрочную пенсию
Правительство в качестве антикризисной меры обсуждает смягчение условий для выхода на досрочную пенсию.
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Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность
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