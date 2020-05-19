Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru. По словам источников издания, машины появились в этом месте около полугода назад.
Читать в источнике
Комментировать1,2K
с чего всё началось

Фары без фанфар. В челябинском лесу нашли десятки новых правительственных иномарок

Читатель 74.RU обнаружил в лесу в Челябинске десятки новеньких правительственных иномарок. Он прислал в редакцию фото и видео. Чёрные Toyota Camry припаркованы на участке рядом с озером Смолино.
74.ruвчера в 22:45

Подробнее о событии

Власти объяснили стоянку в лесу Челябинска 50 правительственных машин

РБК11:59

В челябинском лесу нашли полсотни правительственных иномарок

Челябинск Сегодня10:29

Фары без фанфар. В челябинском лесу нашли десятки новых правительственных иномарок

74.ruвчера в 22:45

Челябинцы нашли в лесу десятки новых правительственных иномарок

Pchela.News07:10

В лесу под Челябинском нашли больше полусотни правительственных иномарок

КП - Челябинск07:06

Спрятать не удалось: южноуралец нашел несколько десятков японских машин для саммитов

Курс дела05:04

В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок

РИА Новости09:20
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 21:06, Ашберн
Общество

Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими

Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
Ведомости 14:02
564
Политика

Власти обсудили проведение парада и голосования по Конституции 24 июня

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию 24 июня и в этот же день провести парад Победы.
РБК 17:00
144
Общество

Ситуация с коронавирусом в Москве далека от идеальной, заявил Собянин

Подъедьте к любой клинике московской, постойте рядом с приемным отделением - и вы увидите десятки скорых машин, которые привозят людей.
РИА Новости 11:40
1
Шоу-бизнес

Брухунова призналась, что не умеет готовить

Девушка продолжает публиковать рецепты в своем блоге Молодая супруга популярного артиста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, весьма активно ведет свой микроблог.
WomanHit.ru 11:12
5
Авто

Hyundai Santa Fe получит салон в стиле нового Mercedes-Benz S-Class

Обновленный Hyundai Santa Fe для китайского рынка получит по-иному оформленную переднюю панель, свидетельствуют шпионские снимки, опубликованные в Сети.
Motor 08:27
Происшествия

В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв

РБК 12:23
36
Культура

Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на «России 24»

Представитель режиссера анонсировал, что первый после снятия программы с эфира «России 24» выпуск «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» выйдет 22 мая.
РБК 11:07
256
Армия и оружие

Армию Хафтара выбили с авиабазы у Триполи

Lenta.ru вчера в 05:20
1
Политика

Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»

Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском 10:12
736
Общество

Министр труда дико высказался про 10 000 пособия на детей

Речь в передаче шла о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Московский Комсомолец 10:27
5
Футбол

«Крылья Советов» продали «Спартаку» нападающего Александра Соболева

Аренда Соболева в "Спартаке" была платной, в ее условиях была опция выкупа контракта футболиста.
Волжская коммуна вчера в 06:47
Происшествия

СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
821
Игры

"Метро" покоряет рынок постапокалипсиса, но до "Сталкера" ему еще далеко"

"Реальное время" поговорило с администратором крупнейшего на просторах "ВКонтакте" сообщества по вселенной S.T.A.L.K.E.R. Артуром Горяевым о феномене и философии сталкера, ожиданиях от S.T.A.L.K.E.R. 2, сравнении с сагой "Метро" и открытии Чернобыльской зоны отчуждения для туристов.
Реальное время 00:00
19
Хоккей

Якоб Берглунд стал игроком «Трактора»

«Трактор» подписал контракт с нападающим Якобом Берглундом, сообщает пресс-служба клуба из Челябинска.
Спорт-Экспресс 11:50
Общество

Туризм в России начнет постепенный выход из карантина с 1 июня

В некоторых регионах России туристический сектор начнет постепенно выходить из карантина с 1 июня, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Газета.Ru 15:18
24
Политика

На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена

Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости 08:15
245
Финансы

Курс рубля растет к доллару и евро

Евро подешевел на семь копеек, опустившись до 79,24 рубля.
Ньюс-НН 08:26
332
Экономика

Правительством РФ подготовлен план восстановления экономики страны

О подготовленном плане восстановления экономики Российской Федерации информирует «Интефакс», ссылающийся на источники, которые успели ознакомиться с данным документом.
RuNews24.ru 10:56
753
Хоккей

Темнокожий хоккеист рассказал об издевательствах в Канаде

Хоккеист Аким Алиу рассказал, с какими издевательствам столкнулся во время игры в Канаде, передает The Player.
Газета.Ru 20:30
Шоу-бизнес

Полина Гагарина рассталась с мужем

Официальный развод супруги еще не оформили Российская эстрадная певица Полина Гагарина решила расстаться со своим мужем-фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает издание "Экспресс-газета".
Inc-news.ru вчера в 09:53
91
Общество

В России раскрыли мошенническую схему с курьерской доставкой

Москва, 20 мая 2020, 01:31 — REGNUM Мошенники стали чаще прибегать к созданию фишинговых сайтов, имитирующих работу курьерских служб, для похищения данных банковских карт пользователей, сообщили 20 мая в пресс-службе компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.
REGNUM 18:31
1
Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

Коммерсантъ 03:38
1,5K
Общество

Скончался экс-кандидат в губернаторы Приморья Алексей Тимченко

В разные годы жизни успел показать себя с лучшей профессиональной стороны в коммерческих структурах и в инспекции ФНС России во Владивостоке, занимал место председателя Общественного совета по развитию бизнеса в Приморье, с 2015 года являлся главой регионального отделения «Деловой России» в Приморском крае, ему удалось надолго сплотить деловое сообщество родного региона.
RuNews24.ru 09:40
1
Экономика

Путин: В том, что медики не получили допвыплаты виновато правительство

Владимир Путин считает, что вина за это — на правительстве страны: "Если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные и легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат, тогда было бы меньше вопросов к главврачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам".
Pravda.Ru 20:08
Общество

Минтруд предложил смягчить условия для выхода на досрочную пенсию

Правительство в качестве антикризисной меры обсуждает смягчение условий для выхода на досрочную пенсию.
Известия 15:30
1
Армия и оружие

Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность

Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов.
REGNUM 15:45
25
Наука

В Норвегии впервые за сто лет раскопают погребальный корабль викингов

Корабль викингов, похороненный в Норвегии более тысячи лет назад, будет извлечен из земли.
МИР 24 04:09
4
Политика

Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах

Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.
Известия 20:13
21
Происшествия

В Подмосковье вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку: экипаж погиб

Вести.Ru 14:52
435
Здоровье

Елена Малышева назвала широкую группу риска по коронавирусу

Телеведущая, заслуженный врач России объяснила, почему ожирение делает людей уязвимыми во время пандемии.
Московский Комсомолец 13:50
55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное