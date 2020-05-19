Читатель 74.RU обнаружил в лесу в Челябинске десятки новеньких правительственных иномарок. Он прислал в редакцию фото и видео. Чёрные Toyota Camry припаркованы на участке рядом с озером Смолино.

с чего всё началось

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru. По словам источников издания, машины появились в этом месте около полугода назад.

В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок

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