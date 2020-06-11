Недвижимость
Вести.RuВ льготную ипотеку под 6,5% могут включить малоэтажки
Правительство РФ проработает возможность расширения программы льготной ипотеки под 6,5%, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе встречи с представителями "Деловой России". Во-первых, в эту программу могут войти и малоэтажные новостройки.
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Технологии
Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для смартфона
Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для своего смартфона.
Evo-rus.com 02:00
Общество
В Краснодарском крае с 12 июня откроются небольшие гостиницы
В Краснодарском крае с 12 июня откроются гостиницы с фондом до 50 номеров, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Ведомости 07:54
Происшествия
Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым погибли два человека
Актер и священник Иван Охлобыстин разместил во "ВКонтакте" пост о том, что смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова обернулось гибелью и для самого актера.
РИА Новости 09:14
Политика
В Крыму Зеленского призвали к покаянию
Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости.
REGNUM 02:22
Политика
Новым главой Ставрополя стал Иван Ульянченко
Ставропольская городская Дума 11 июня выбрала новым главой Ставрополя Ивана Ульянченко.
Кавказ Пост 13:54
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Правительство Москвы с 25 июня запускает программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов», которая предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в ходе пресс-конференции в ТАСС.
РБК 06:08
Футбол
Кашшаи ответил владельцу «Спартака» Федуну на слова про Вилкова
Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи отреагировал на высказывание владельца «Спартака» Леонида Федуна по поводу назначения судьи на предстоящий полуфинальный матч Кубка России с «Зенитом».
Metaratings 13:22
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Биатлон
Хованцев заменил Польховского в сборной России по биатлону
Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев вошёл в список специалистов — кандидатов в национальную команду на сезон-2020/21.
News.ru 06:30
Авто
Названа цена нового Land Rover Defender для России
Первая партия внедорожников, которые будут привезены в Россию, включает 130 моделей Land Rover Defender нового поколения в комплектациях SE и HSE с 5-дверным кузовом и более длинной колесной базой.
Evo-rus.com 13:43
Происшествия
Суд арестовал заместителя главного инженера ТЭЦ в Норильске
Вечерняя Москва 11:51
Армия и оружие
Зеленский назначил командующим ВМС крымчанина, воевавшего в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский назначил воевавшего в Донбассе контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, соответствующий указ опубликован в четверг на сайте главы государства.
РИА Новости 12:55
Игры
Ролевой боевик Mortal Shell получил новый геймплейный трейлер
Evo-rus.com 12:35
Политика
Вакарчук решил сложить депутатские полномочия
Музыкант, народный депутат и член политсовета партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил на брифинге, что подал в Верховную раду заявление о сложении депутатских полномочий.
Интерфакс 08:03
Политика
В Кремле конфликт в Донбассе по-прежнему считают внутриукраинским
Представителю Кремля указали на то, что граждане России представляют противоположную украинской сторону конфликта, кроме того, «Донбасс вышел из состава Украины».
REGNUM 06:59
Гаджеты
Apple выпустит девять новых моделей iPhone
Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12.
NewInform 12:48
Общество
Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты
Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня 03:01
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят в родном селе
Сергея Захарова, водителя, погибшего в аварии с участием аритста Михаила Ефремова, похоронят в четверг в его родном селе Кузьминское Рыбновского района, пишет РИА Новости.
АиФ Рязань 02:25
Общество
В России увеличили пособия по безработице
«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.
Lenta.ru 11:43
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
Общество
Пользователи пожаловались на сбой в работе интернет-сервисов Сбербанка
Сбой произошел работе интернет-сервисов Сбербанка. Об этом свидетельсвуют данные Downdetector, отслеживающего работу популярных ресурсов.
РЕН ТВ 12:46
Армия и оружие
В Грузии планируют производство и экспорт штурмовиков Су-25
ИА Красная Весна 08 июня в 15:57
Политика
Путин поддержал решение Белозерцева баллотироваться на новый срок
Президент России Владимир Путин заявил, что поддержит кандидатуру действующего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, если он решит выдвигаться на второй срок.
Газета.Ru 08:23
Армия и оружие
Украинский военный эксперт заявил, что Россия при желании вернет себе Херсон за три дня
Украинский военный эксперт Михаил Самусь уверен, что если Россия захочет завладеть территорией, по которой проходит Северо-Крымский канал, то проведение такой операции в Херсонской области займет у нее максимум три дня.
Политическая Экспертиза 12:48