Правительство РФ проработает возможность расширения программы льготной ипотеки под 6,5%, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе встречи с представителями "Деловой России". Во-первых, в эту программу могут войти и малоэтажные новостройки.

В льготную ипотеку под 6,5% могут включить малоэтажки

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