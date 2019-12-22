Общество
Lenta.ruСтрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
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с чего всё началось
По данным нашего издания, формально беседа касалась его интервью, опубликованного еще 31 декабря прошлого года в неизвестном до сегодняшнего дня телеграмм-канале "БРЕЗГ". Фактически же допрос Боброва был связан с нападением на Лубянку 19 декабря.Фонтанка.Ру09:36
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