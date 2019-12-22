По данным нашего издания, формально беседа касалась его интервью, опубликованного еще 31 декабря прошлого года в неизвестном до сегодняшнего дня телеграмм-канале "БРЕЗГ". Фактически же допрос Боброва был связан с нападением на Лубянку 19 декабря.

с чего всё началось

Якобы «лубянский стрелок» мог входить в московскую ячейку организации. Как сообщает «Фонтанка», по этому поводу был допрошен Дмитрий Бобров-Шульц, основатель запрещенной организации «Шульц-88». Беседа касалась интервью, которое Бобров давал каналу БРЕЗГ в конце 2018 года, утверждает издание.

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