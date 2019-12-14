Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В числе прочего Кваст, как отмечает автор The Drive, сделал "несколько странное заявление" о том, что США обладают революционными технологиями, которые сегодня "находятся на инженерных стендах". Речь шла о возможности доставить человека из одного места на Земле в любое другое менее чем за час.
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Вокруг света за 60 минут: в США рассказали о новой технологии

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Lenta.ru05:25
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