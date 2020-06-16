Экономика
ВедомостиВ мае промышленность в России сократилась почти на 10%
За май промышленное производство сократилось на 9,6% в годовом выражении, а за пять месяцев с начала года ‒ на 2,4%, сообщил Росстат. На это повлияли в том числе ограничения, введенные из-за коронавируса, объяснила служба.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Промпроизводство в РФ в мае упало на 9,6% после снижения на 6,6% в «нерабочем» апреле
Интерфаксвчера в 15:04
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 08:13, Ашберн
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Lenta.ru 15 июня в 22:54
Авто
Ford презентовал серию микроавтобусов Transit
Первая партия автомобилей появится ближе к концу августа 2020 года. Компания Ford представила новые микроавтобусы Transit и Transit Custom.
Деловое.ТВ вчера в 11:46
Армия и оружие
На границе Индии и Китая произошло боевое столкновение
На границе Индии и Китая в долине Галван произошло боевое столкновение между китайскими военными и индийскими солдатами.
Подмосковье Сегодня вчера в 12:52
Политика
В Черногории полиция силой задержала руководство Будвы
ИА Красная Весна 03:53
Культура
Фестиваль «Горький fest» пройдет в Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля
Фестиваль нового российского кино «Горький fest» в этом году пройдет в Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля, сообщают организаторы.
Аргументы и Факты 06:53
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости вчера в 06:40
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Общество
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым опровергла переговоры о компенсации
Родственники Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, опровергли информацию о том, что они ведут переговоры о материальной помощи с адвокатом актера.
Вести.Ru 07:52
Происшествия
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
У амфитеатра на Хохловской площади в центре столицы пара занялась сексом на глазах у прохожих, передает НТВ.
Газета.Ru 07:35
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Армия и оружие
Истребители США сопроводили российские Ту-95 над водами северных морей
Американские истребители пятого поколения F-22 Raptor сопроводили над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей четыре российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС.
Военное дело 06:46
Армия и оружие
В России началась разработка плавающей версии комплекса «Тор-М2»
Как заявил журналу "Национальная оборона" начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов, новая модификация "Тор-М2" создается на основе платформы на колесном шасси.
Российская газета 15 июня в 03:07
Происшествия
В Одессе упал легкомоторный самолет
Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 06:32
Происшествия
Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера
РИА Новости 07:07
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
Известия 15 июня в 19:50
Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».
РБК 07:12
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
Общество
Выявленный в Пекине новый коронавирус оказался еще более заразным
Скорость распространения нового коронавируса превышает аналогичные показатели в Ухане.
МонаВиста вчера в 02:18
Происшествия
СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
Известия вчера в 11:29
Общество
Власти ФРГ разрешили испытать на людях вакцину от коронавируса
Берлин, 17 июня 2020, 13:43 — REGNUM Немецкой компании CureVac разрешено испытать на добровольцах вакцину против коронавируса.
REGNUM 06:43
Армия и оружие
WP: Пентагон саботирует вывод военных из Германии
Военное дело 01:26
Технологии
Газпром и Wintershall Dea начали добычу природного газа на 2-й скважине месторождения Силлиманит на шельфе Нидерландов
Wintershall Noordzee начала бурение 2й эксплуатационной скважины Силлиманит в начале февраля 2020 г. Вскоре после этого мир столкнулся с трудностями, вызванными пандемией коронавируса.
Neftegaz.ru вчера в 06:21
Происшествия
В Евпатории чиновника второй раз поймали на должностном преступлении
В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ - по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.
Российская газета 07:41
Политика
В резиденции Путина установили дезинфекционный тоннель
В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево установили дезинфекционный тоннель для защиты от коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 16:44
Политика
Навальный предложил поднять ветеранам пенсии до 200 тысяч рублей
Оппозиционер, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный предложил ежемесячно выплачивать ветеранам Великой Отечественной войны по 200 тысяч рублей.
Компания 07:12
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
РИА Новости вчера в 17:09
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК вчера в 10:05