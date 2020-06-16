Экономика
Деловое.ТВВ мае промпроизводство в России упало на 9,6%
В мае промышленное производство в России упало на 9,6% по сравнению с маем-2019, сообщил Росстат. По сравнению с апрелем-2020 оно также сократилось – на 5,5%. На ситуацию влияли карантинные меры, приостановка работы части предприятий из-за пандемии коронавируса.
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Промпроизводство в РФ в мае упало на 9,6% после снижения на 6,6% в «нерабочем» апреле
Интерфаксвчера в 15:04
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Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
Кремль придерживается "устоявшейся практики" и не имеет никакой позиции по предложению члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники до трех дней.
Газета.Ru 09:13
Политика
СВР: визит главы советской разведки в Германию в 1940 году засекречен
Информация о поездке главы внешней разведки СССР Павла Фитина в Третий рейх в 1940 году по-прежнему является секретной, написал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в статье, опубликованной 16 июня в «Российской газете».
ИА Красная Весна вчера в 11:07
Происшествия
Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера
РИА Новости 07:07
Политика
США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь»
США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь".
Газета.Ru 08:51
Экономика
Банкиры просят отложить импортозамещение ПО
Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Шоу-бизнес
Максим Фадеев сравнил бывших артистов своего лейбла с проститутками
Для своих подопечных, как заявил Фадеев, он был «трамплином» и «едой».
Evo-rus.com 09:17
Политика
В Кремле не стали оценивать реакцию Кадырова на обвинения из Грузии
Представитель Кремля не стал комментировать высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал глупыми утверждения о подготовке покушения на журналиста якобы по его приказу.
REGNUM 08:02
Футбол
Роналду, Погба и Салаха представили в ретро-образе
ФИФА отмечает 50-летие чемпионата мира, который прошел в Мексике в 1970 году.ФИФА в своем Инстаграме опубликовала новую подборку нынешних звёзд футбола в ретро-образе.
Soccer.ru вчера в 07:11
Общество
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения РФ утвердило расписание проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), первые экзамены пройдут 3 июля.
ТАСС 08:56
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Армия и оружие
На границе с Китаем погибли индийские военные
По словам представителя китайского МИД Чжао Лицзяня, индийские войска «дважды пересекли границу, провоцируя и нападая на китайский персонал, что привело к серьезной физической конфронтации пограничными силами обеих сторон».
Новые Известия вчера в 06:33
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами
РИА Новости вчера в 17:09
Политика
Песков сообщил о дезинфекционных туннелях в Кремле
В Кремле и резиденции президента России Владимира Путина в «Ново-Огарево» из-за угрозы коронавируса поставили дезинфекционные туннели.
РБК 07:23
Экономика
Правительство РФ выделит регионам 100 млрд рублей
До 15 июля 2020 года 100 млрд рублей выделит регионам в качестве компенсации выпадающих доходов правительство России, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
ИА Красная Весна 08:37
Шоу-бизнес
Сын Михаила Ефремова впервые прокомментировал ДТП с участием отца
Сын актера Михаила Ефремова Никита впервые прокомментировал смертельное ДТП с участием отца.
Znak.com 08:35
Фигурное катание
Липницкая подтвердила беременность от Тарасенко
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности.
Газета.Ru 08:32
Здоровье
Сбербанк запустил новый медицинский сервис
Сбербанк запустил новые медицинский сервис СберЗдоровье. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».
Lenta.ru 04:27
Общество
Хоккеист Дацюк приехал в монастырь на Урале помолиться
РИА Новости 08:36
Энергетика
Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ
Москва, 16 июня 2020, 11:04 — REGNUM Достаточные основания существуют для того, чтобы увеличить цену на поставки природного газа польской энергетической компании PGNiG, полагают в «Газпром экспорте».
REGNUM вчера в 04:04
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Шоу-бизнес
Набравшая вес Оксана Самойлова показала фигуру в бикини
Набравшая вес Оксана Самойлова показала фигуру в бикини Оксана Самойлова довольна тем, что смогла набрать вес.
Экспресс газета 02:34
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1892 года
Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше установленного рекорда более чем вековой давности.
Известия 09:27
Здоровье
В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса
Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ 05:12
Общество
Выявленный в Пекине новый коронавирус оказался еще более заразным
Скорость распространения нового коронавируса превышает аналогичные показатели в Ухане.
МонаВиста вчера в 02:18
Футбол
Вратарь «Краснодара» Крицюк ведет переговоры с «Бешикташем»
Вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк ведет переговоры с турецким "Бешикташем", сообщает Fotomac.
Газета.Ru 08:44
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
Технологии
«ВКонтакте» и Mail.ru соединят свои системы общей учетной записью
В ближайшее время единая учетная запись объединит также основные сервисы Mail.ru Group: почту Mail.ru, приложение такси «Ситимобил», сервис объявлений «Юлу», а также внешних партнеров.
Известия 09:02
Экономика
Доля угольной энергетики упала в мире до минимума с 2003 года
В отчете BP отмечается, что в результате такого снижения доля выработанной на угольных электростанциях всего мира оказалась наименьшей с 2003 года.
РБК 05:19
Политика
В Саратове власти организуют проверку по факту рассылки пропагандистского сообщения родителям школьников
В общем чате в мессенджере классный руководитель отправила родителям текст на тему поправок в Конституцию.
Эхо Москвы 09:30