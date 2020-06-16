Экономика
ВедомостиВ мае промышленность в России сократилась почти на 10%
За май промышленное производство сократилось на 9,6% в годовом выражении, а за пять месяцев с начала года ‒ на 2,4%, сообщил Росстат. На это повлияли в том числе ограничения, введенные из-за коронавируса, объяснила служба.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Промпроизводство в РФ в мае упало на 9,6% после снижения на 6,6% в «нерабочем» апреле
Интерфаксвчера в 15:04
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 06:09, Ашберн
Религия
Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение
Газета.Ru вчера в 14:03
Шоу-бизнес
53-летняя Сальма Хайек без макияжа поразила поклонников
Популярная 53-летняя актриса Сальма Хайек не устает восхищать поклонников своей красотой.
Bimru.ru вчера в 07:12
Общество
Калининградские власти назвали условия отмены обсервации для приезжих
Прибывающим в Калининградскую область с 22—24 июня не потребуется находиться на двухнедельной обсервации при условии оплаты проживания в отелях региона на срок не менее двух ночей, сообщил губернатор Антон Алиханов.
RT на русском 04:05
Происшествия
Прокурор просит осудить фигурантов «Сети» в Петербурге на 6 и 9 лет
RT на русском 05:50
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Общество
Китай остановил завоз лосося из Европы из-за коронавируса в Пекине
Власти Китая решили остановить импорт лосося от европейских поставщиков.
Московский Комсомолец 04:31
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
Политика
Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
Известия 05:40
Музыка
В плагиате обвинили группу Little Big
Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:54
Происшествия
Конфликт из-за земли в Ингушетии закончился массовой перестрелкой
Lenta.ru вчера в 10:40
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности
Ранее в Сети появилась информация о том, что Липницкая станет матерью. По сведениям СМИ, ребенок спортсменки родится в ближайшее время.
Вечерняя Москва вчера в 12:40
Происшествия
У сотрудников правительства Зауралья подозревают коронавирус
В Зауралье у сотрудников правительства подозревают коронавирус. Они получили тест с предварительным положительным результатом.
За облаками 04:30
Общество
Почти 300 тысяч учителей будут вызваны из отпуска для проведения ЕГЭ
Почти 300 тысяч учителей будут вызваны из отпуска для проведения ЕГЭ, их отпускные дни разделят на две части, заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
РИА Новости 04:45
Здоровье
В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса
Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ 05:12
Шоу-бизнес
Подтвердился роман бросившей мужа Меган Фокс и Machine Gun Kelly
На видео есть момент, где Меган целует музыканта. Меган Фокс в клипе Machine Gun Kelly.
Газета Metro вчера в 11:55
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста 15 июня в 14:03
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Здоровье
Генпрокурор рассказал о выявленных проблемах здравоохранения России
Пандемия коронавируса обнажила многие проблемы в системе здравоохранения России, сообщил генпрокурор Игорь Краснов, среди них плохое состояние больниц, скудный арсенал диагностики и дефицит кадров.
RT на русском 05:38
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Происшествия
В Одессе легкомоторный самолет рухнул возле гипермаркета
В Одессе легкомоторный самолет рухнул возле гипермаркета. Предварительно, один человек погиб.
Пятый канал 06:03
Шоу-бизнес
Дробыш и Самбурская выиграли суд на 2,5 миллиона
Комсомольская правда вчера в 11:03
Экономика
Президиум ВС поддержал «Росгосстрах» в споре с Гинером на 151 млрд руб
Как судились "Росгосстрах" и структура Гинера "Росгосстрах" требует от "Капитал Лайфа" 151 млрд руб. за использование товарных знаков.
РБК 05:54
Здоровье
Попова рассказала о планах по снижению рисков роста инфекций осенью
Медики готовятся к массовой вакцинации населения. Анна Попова рассказала о планах по снижению рисков роста инфекций осенью.
Piter.tv 04:49
Общество
«Дождь»: в Москве покупают онлайн-голоса за поправки к Конституции
Москвичам за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте mos.ru и поучаствовать в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции.
Телеканал RTVI 03:22
Общество
В России выявили минимальное с конца апреля число заболевших COVID-19
В России зарегистрировано минимальное с 30 апреля число выявленных пациентов с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Общество
В США вернут смертную казнь на федеральном уровне
США вернутся к практике смертной казни после двадцатилетнего перерыва, сообщает пресс-служба министерства юстиции Штатов.
Хакасия-Информ вчера в 00:48
Экономика
Догузова: потери туризма в РФ за полгода составили 1,5 трлн рублей
По словам Догузовой, туризму в России необходимо расти ускоренными темпами, потому что общий оборот отрасли 3,7 трлн включает и въездной туризм.
Интерфакс 05:55
Общество
Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках
Ветераны афганской войны возмущены юмористическим роликом о десантниках, в котором сыграл певец Филипп Киркоров, и заявили о готовности разобраться с артистом «по-мужски».
Известия 04:27
Футбол
«Челси» хочет приобрести Роналду
По информации источника, в услугах форварда заинтересован "Челси". Клуб из Лондона готов заплатить за переход Роналду 120 миллионов евро.
Деловое.ТВ вчера в 15:44