За май промышленное производство сократилось на 9,6% в годовом выражении, а за пять месяцев с начала года ‒ на 2,4%, сообщил Росстат. На это повлияли в том числе ограничения, введенные из-за коронавируса, объяснила служба.

В мае промышленность в России сократилась почти на 10%

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