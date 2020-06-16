Экономика

ВедомостиВедомостиВ мае промышленность в России сократилась почти на 10%

За май промышленное производство сократилось на 9,6% в годовом выражении, а за пять месяцев с начала года ‒ на 2,4%, сообщил Росстат. На это повлияли в том числе ограничения, введенные из-за коронавируса, объяснила служба.
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Майское сокращение промпроизводства было хуже ожиданий

Коммерсантъвчера в 16:18

Росстат оценил снижение промышленного производства в мае

Rambler News Serviceвчера в 12:00

В мае промышленность в России сократилась почти на 10%

Ведомостивчера в 14:17

Промпроизводство в России в мае упало на 9,6%

Московский Комсомолецвчера в 12:30

Объем промпроизводства в России в мае упал на 9,6%

ТАССвчера в 12:06

Спад в российской промышленности ускорился почти до 10%

РБКвчера в 12:01

Промпроизводство в РФ в мае упало на 9,6% после снижения на 6,6% в «нерабочем» апреле

Интерфаксвчера в 15:04
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Общество

В захваченном казаками монастыре оказался олимпийский чемпион

Lenta.ru 05:59
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Общество

В России выявили минимальное с конца апреля число заболевших COVID-19

В России зарегистрировано минимальное с 30 апреля число выявленных пациентов с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
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Футбол

«Динамо» прошло лицензирование, «Динамо-2» выступит в ПФЛ

«Динамо» прошло процедуру лицензирования для участия в соревнованиях УЕФА, РПЛ и ПФЛ сезона-2020/21.
Матч ТВ 06:19
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Lenta.ru 15 июня в 20:35
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
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Здоровье

В Ростовской области за сутки выявили ещё 152 носителя коронавируса

Ростов-на-Дону, 17 июня 2020, 11:10 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 152 жителя региона.
REGNUM 04:10
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Происшествия

В Подмосковье семилетний мальчик зарезал отца, избивавшего мать

Вести.Ru 05:19
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Общество

В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы

17 июня стало известно о подготовке главой экономического отдела Совета Федерации Андреем Кутеповым законопроекта о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
RT на русском 06:32
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Политика

Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
Известия 05:40
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Футбол

Дьяков: привыкаешь к миллионам, но могу прожить и на 300 тысяч в месяц

Бывший защитник "Ростова" и "Динамо" Виталий Дьяков рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для жизни.
РИА Новости 03:16
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Происшествия

В Одессе упал легкомоторный самолет

Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 06:32
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Общество

Власти Москвы ответили на видео о «принуждении» учителей к голосованию

В департаменте образования Москвы назвали фейком видео о "принуждении" учителей к участию в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
РИА Новости 05:04
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Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
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Здоровье

В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса

Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ 05:12
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Гаджеты

Qualcomm анонсировала 5G-чипсет Snapdragon 690

Компания Qualcomm представила новый чипсет среднего класса под названием Snapdragon 690.
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Политика

Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве

ТАСС 06:40
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Глава UFC Уайт назвал четырех величайших бойцов в истории ММА

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Фигурное катание

Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
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Здоровье

Генпрокурор отчитался о проблемах российского здравоохранения

Пандемия коронавируса обнажила существующие проблемы российского здравоохранения еще сильнее, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе своего выступления в Совете Федерации.
Ведомости 06:19
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Армия и оружие

Истребители США сопроводили российские Ту-95 над водами северных морей

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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:28
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Экономика

Россияне стали покупать более дешевые продукты

Из-за финансовых трудностей, связанных с пандемией коронавируса, жители России стали покупать более дешевые продукты питания.
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Общество

Матвиенко предложила распространить реновацию по всей стране

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить реновацию по всей стране.
ФАН 05:45
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Происшествия

ФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан

Lenta.ru 06:22
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53-летняя Сальма Хайек без макияжа поразила поклонников

Популярная 53-летняя актриса Сальма Хайек не устает восхищать поклонников своей красотой.
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Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников

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Общество

Прокурор просит осудить фигурантов «Сети» в Петербурге на 6 и 9 лет

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Армия и оружие

Стратегический бомбардировщик США пролетел возле Санкт-Петербурга

Вблизи Санкт-Петербурга были замечены американские бомбардировщики B-52H Stratofortress.
Цензуры.Нет вчера в 11:55
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Общество

Глава СПЧ поддержал теорию Никиты Михалкова о чипировании людей

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев разделил позицию режиссера Никиты Михалкова, который ранее в программе «БесогонТВ» заявил о том, что основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс собирается чипировать население под видом вакцинации от COVID-19.
Городовой 03:42
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Как работают Яндекс.Новости?
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