Экономика
ВедомостиВ мае промышленность в России сократилась почти на 10%
За май промышленное производство сократилось на 9,6% в годовом выражении, а за пять месяцев с начала года ‒ на 2,4%, сообщил Росстат. На это повлияли в том числе ограничения, введенные из-за коронавируса, объяснила служба.
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Промпроизводство в РФ в мае упало на 9,6% после снижения на 6,6% в «нерабочем» апреле
Интерфаксвчера в 15:04
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Общество
В России выявили минимальное с конца апреля число заболевших COVID-19
В России зарегистрировано минимальное с 30 апреля число выявленных пациентов с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Футбол
«Динамо» прошло лицензирование, «Динамо-2» выступит в ПФЛ
«Динамо» прошло процедуру лицензирования для участия в соревнованиях УЕФА, РПЛ и ПФЛ сезона-2020/21.
Матч ТВ 06:19
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Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Lenta.ru 15 июня в 20:35
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В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили ещё 152 носителя коронавируса
Ростов-на-Дону, 17 июня 2020, 11:10 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 152 жителя региона.
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Общество
В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы
17 июня стало известно о подготовке главой экономического отдела Совета Федерации Андреем Кутеповым законопроекта о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
RT на русском 06:32
Политика
Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
Известия 05:40
Футбол
Дьяков: привыкаешь к миллионам, но могу прожить и на 300 тысяч в месяц
Бывший защитник "Ростова" и "Динамо" Виталий Дьяков рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для жизни.
РИА Новости 03:16
Происшествия
В Одессе упал легкомоторный самолет
Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 06:32
Общество
Власти Москвы ответили на видео о «принуждении» учителей к голосованию
В департаменте образования Москвы назвали фейком видео о "принуждении" учителей к участию в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
РИА Новости 05:04
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Здоровье
В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса
Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ 05:12
Гаджеты
Qualcomm анонсировала 5G-чипсет Snapdragon 690
Компания Qualcomm представила новый чипсет среднего класса под названием Snapdragon 690.
ITZine.ru 03:43
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Здоровье
Генпрокурор отчитался о проблемах российского здравоохранения
Пандемия коронавируса обнажила существующие проблемы российского здравоохранения еще сильнее, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе своего выступления в Совете Федерации.
Ведомости 06:19
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:28
Экономика
Россияне стали покупать более дешевые продукты
Из-за финансовых трудностей, связанных с пандемией коронавируса, жители России стали покупать более дешевые продукты питания.
9111.ru 05:02
Общество
Матвиенко предложила распространить реновацию по всей стране
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить реновацию по всей стране.
ФАН 05:45
Шоу-бизнес
53-летняя Сальма Хайек без макияжа поразила поклонников
Популярная 53-летняя актриса Сальма Хайек не устает восхищать поклонников своей красотой.
Bimru.ru вчера в 07:12
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv 00:52
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Прокурор просит осудить фигурантов «Сети» в Петербурге на 6 и 9 лет
RT на русском 05:50
Армия и оружие
Стратегический бомбардировщик США пролетел возле Санкт-Петербурга
Вблизи Санкт-Петербурга были замечены американские бомбардировщики B-52H Stratofortress.
Цензуры.Нет вчера в 11:55
Общество
Глава СПЧ поддержал теорию Никиты Михалкова о чипировании людей
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев разделил позицию режиссера Никиты Михалкова, который ранее в программе «БесогонТВ» заявил о том, что основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс собирается чипировать население под видом вакцинации от COVID-19.
Городовой 03:42