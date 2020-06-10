Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ мае российские банки получили рекордно низкую прибыль

Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль. Она составила 500 млн рублей, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По её данным, по итогам пяти месяцев чистая прибыль банков составила 561 млрд рублей.
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Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль

РБК04:33

Банки в мае получили рекордно низкую прибыль в 0,5 млрд рублей

ПРАЙМ03:28

Российские банки в мае получили мизерную прибыль

Вести.Ru03:51

Прибыль банков в мае стала рекордно низкой

Газета.Ru03:41

Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль

Интерфакс03:37

Набиуллина рассказала о рекордно низкой прибыли банков в мае

Коммерсантъ04:00

Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль

ТАСС03:23
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Кино

HBO Max убрал «Унесенные ветром» из каталога фильмов из-за расизма

Snob.ru 04:58
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Происшествия

Михаил Ефремов может быть отправлен на психиатрическую экспертизу

Актера Михаила Ефремова планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу.
Российская газета 07:08
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Происшествия

Михаил Ефремов получил 50 штрафов за нарушения ПДД за год

В отношении артиста Михаила Ефремова, 8 июня ставшего виновником смертельного ДТП в Москве, за последний год было составлено 50 административных штрафов за нарушения ПДД, передает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя начальника Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Москве Алексея Диокина.
Газета.Ru 06:43
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Общество

В Северную Осетию направлена новая бригада врачей из Москвы для борьбы с COVID-19

В Северную Осетию направлена новая бригада врачей из Москвы для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.
15-й Регион (Северная Осетия) 06:11
Политика

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv 07:12
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Общество

Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца

В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Ведомости 05:39
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Происшествия

Двое мужчин в Екатеринбурге избили пенсионера из-за сумки

Пожилой мужчина стал жертвой нападения двух злоумышленников, когда вышел из супермаркета. Они отобрали у него сумку и избили.
News.ru 07:09
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Политика

Кедми считает, что 2020 год станет концом гегемонии США

Бывший глава израильской спецслужбы и известный политолог Яков Кедми считает, что социальная и политическая ситуация с США в этом году нанесет серьезный удар по ее политическим «придаткам», включая Украину.
ИнфоСМИ вчера в 07:08
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Происшествия

Стали известны условия домашнего ареста Михаила Ефремова

АБН 04:10
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews 03:01
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Общество

В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для граждан России

Симферополь, 9 июня 2020, 19:08 — REGNUM Власти Крыма решили с 15 июня отменить обязательную двухнедельную обсервацию для всех приезжающих из других регионов России.
REGNUM вчера в 12:08
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Политика

Лавров посетит Белоруссию 19 июня

«Важнейшим шагом станет здесь заключение соглашения о взаимном признании виз, подписать которое планируется в рамках визита министра иностранных дел России в Минск 19 июня», — приводит слова Руденко РИА Новости.
RT на русском 07:51
Происшествия

Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП

РИА Новости вчера в 14:36
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Общество

ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
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Транспорт

ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость

Новый метод тестирования водителей на трезвость направлен на обсуждение в Общественную палату РФ.
Российская газета 01:41
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Авто

«Автокод» назвал главные ошибки при покупке подержанного автомобиля

Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня 04:50
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Технологии

Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей

Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ 06:32
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
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Культура

Первый канал прокомментировал «замену» титров в фильме «Брат 2»

РИА Новости 08 июня в 06:08
2,1K
Общество

Сбербанк назвал самые пострадавшие от ограничений регионы

Новое исследование о влиянии ограничительных мер на потребительские расходы в регионах России, подготовленное лабораторией «СберДанные», размещено на аналитическом портале Сбербанка SberIndex.ru.
Retail & Loyalty 03:35
Происшествия

Известные адвокаты отказались защищать Ефремова

Адвокаты Татьяна Стукалова и Александр Добровинский, защищавшие многих известных спортсменов и актеров, отказались защищать артиста Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом в Москве, 9 июня сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна вчера в 07:55
110
Происшествия

Возможный организатор убийства Старовойтовой доставлен в Петербург

В Петербурге продолжается расследование убийства депутата Государственной Думы РФ Галины Старовойтовой, совершенного в 1998 году.
Российская газета 06:53
10
Общество

Роспотребнадзор сообщил о возвращении детей в школы

По словам главы ведомства Анны Поповой, Роспотребнадзор выражает надежду на возможное возвращение школьников за парты с 1 сентября текущего года.
U74.Ru 05:36
31
Происшествия

В Калмыкии задержан депутат Народного Хурала

Элиста, 10 июня 2020, 14:26 — REGNUM Уголовные дела в отношении депутата Народного Хурала возбуждены в Республике Калмыкия, сообщили ИА REGNUM 10 июня в пресс-службе СУ СКР по региону.
REGNUM 07:26
Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет

Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
62
Общество

Из Минэкономразвития уволился третий за месяц заместитель министра

Расстригин стал третьим замглавы Минэкономразвития, уволившимся за последний месяц.
РБК 07:11
Происшествия

Главный нарколог Минздрава нашел виновных в пьянстве Ефремова

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что неоднократно видел актера Михаила Ефремова.
РЕН ТВ вчера в 22:12
82
Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС 05:57
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Происшествия

При подрыве автомобиля ВСУ в Донбассе пострадали десять военных

РИА Новости вчера в 13:54
31
Происшествия

В Оренбуржье скончались еще 2 пациента с коронавирусом

В Оренбургской области скончались еще 2 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Информацию подтвердили в региональном Минздраве.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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