В мае россияне сделали свыше 2 млн переводов с помощью сервиса на сумму более 20 млрд рублей, рассказали «Известиям» в Центробанке. Общие показатели за все время работы СБП на 1 июня 2020 года достигли 16 млн операций объемом 135 млрд рублей. Рост трансакций через СБП в апреле-мае усилился.

с чего всё началось

За май россияне совершили 2,2 млн операций на сумму более 20 млрд руб. через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает газета «Известия» со ссылкой на Национальную систему платежных карт. Этот показатель подтвердили в Банке России.

В мае россияне перевели более 20 млрд руб. через СБП

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