Экономика
КоммерсантъВ мае россияне перевели более 20 млрд руб. через СБП
За май россияне совершили 2,2 млн операций на сумму более 20 млрд руб. через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает газета «Известия» со ссылкой на Национальную систему платежных карт. Этот показатель подтвердили в Банке России.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В мае россияне сделали свыше 2 млн переводов с помощью сервиса на сумму более 20 млрд рублей, рассказали «Известиям» в Центробанке. Общие показатели за все время работы СБП на 1 июня 2020 года достигли 16 млн операций объемом 135 млрд рублей. Рост трансакций через СБП в апреле-мае усилился.Известиявчера в 12:00
Подробнее о событии
Показать все источники
В России резко возрос поток быстрых платежей гражданами на самоизоляции
ИА Красная Веснавчера в 15:07
Россияне стали чаще использовать систему быстрых платежей из-за коронавируса
Вечерняя Москвавчера в 13:31
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 00:10, Ашберн
Политика
Елену Шувалову исключили из КПРФ
Депутата Московской городской думы Елену Шувалову исключили из КПРФ, она может оспорить это решение, сообщил РИА Новости депутат гордумы, член фракции КПРФ Леонид Зюганов.
РИА Новости вчера в 10:44
Кино
Актер Михаил Кокшенов скончался
Советский и российский актер, режиссер и сценарист Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет.
VSE42.RU 05 июня в 06:47
Единоборства
Макгрегор объяснил, почему завершил карьеру
Спорт день за днем вчера в 09:28
Общество
Онищенко рассказал о вреде антисептиков
Ранее дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова рассказала о нескольких правилах, которые помогают избежать вредного воздействия антисептиков и длительного ношения одноразовых перчаток.
Известия 00:08
Космос
NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX
Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт вчера в 01:29
Политика
В США заявили о планах Китая помешать созданию вакцины от COVID-19
Китай пытается строить препятствия для западных стран в разработке вакцины от коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 14:46
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Здоровье
Двенадцать новых случаев заболевания коронавирусом выявили на Сахалине
Двенадцать новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Сахалинской области.
АСТВ вчера в 23:24
Общество
«Сбылась мечта идиота»: Зеленский ликвидировал Севастополь и передал его Бахчисараю
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», карты с новым административно-территориальным делением областей опубликованы на правительственном портале «Децентрализация».
Новый День вчера в 16:46
Общество
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Аномальная погода продлится до 10 июня. Гидрометцентр России накануне сообщил, что в выходные ожидаются гроза и сильный ветер.
Москва 24 06 июня в 12:38
Здоровье
Диетолог назвала самый вредный для здоровья суп
Вестник Кавказа 06 июня в 12:20
Общество
Каждый пятый житель России отказался от отпуска из-за коронавируса
Из-за распространения пандемии коронавируса около 20% жителей России приняли решение отказаться от намеченного отпуска в этом году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты исследования сервиса поиска сотрудников "Работа.ру".
Газета.Ru вчера в 20:18
Космос
Появление огромного пятна на Солнце совпало с началом лунного затмения
HotGeo вчера в 06:01
Культура
Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди
В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди.
Piter.tv вчера в 07:24
Общество
В Белгородской области за сутки выявили ещё 71 носителя коронавируса
Белгород, 5 июня 2020, 11:05 — REGNUM За прошедшие сутки ещё 71 случай заражения коронавирусом выявлен в Белгородской области.
REGNUM 05 июня в 04:05
Происшествия
В Новосибирской области за сутки выявили коронавирус у 105 человек
Сто пять новых случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, 13 пациентов выздоровели, один человек скончался, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:28
Армия и оружие
На Украине рассказали о способе «ударить» по Сибири
РИА Новости вчера в 19:31
Армия и оружие
Постпред России при ОБСЕ: Украина готовится к наступлению в Донбассе
Издание «Газета.ру» со ссылкой на РИА «Новости» сообщает, что постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о стягивании Киевом вооружений к Донбассу.
Военное дело 06 июня в 07:24
Общество
Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования
Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru вчера в 10:20
Футбол
«Барселона» может сократить зарплаты игрокам на 70%
По информации Marca, сине-гранатовые предложили футболисты пойти на повторное сокращение зарплат.
Газета.Ru вчера в 17:21
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости 06 июня в 19:50
Здоровье
В Бурятии за сутки выявлено 44 случая коронавируса
В Бурятии за прошедшие сутки подтверждено 44 новых случая заражения коронавирусом.
Росбалт вчера в 22:59
Футбол
Вагнер Лав поставил условие для перехода в ЦСКА
LiveResult.Ru вчера в 07:09
Гаджеты
В России названы самые популярные смартфоны
В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera вчера в 16:02
Политика
Глава МИД Украины заявил о желании «оживить» нормандский формат
«Вместе с партнёрами Украина стремится оживить нормандский формат и достичь мира, но пока не видит взаимных конструктивных действий с российской стороны», — заявил Кулеба.
RT на русском вчера в 10:52
Происшествия
В Красноярском крае задержали нового подозреваемого в убийстве девочки
Полицейские задержали еще одного подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, пропавшей на юге Красноярского края, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости вчера в 08:36
Общество
Российский диджей Казначеев арестован в Германии по запросу из США
Берлин, 8 июня 2020, 05:10 — REGNUM Диджей Денис Казначеев задержан в Берлине по обвинению в отмывании более 1 млн долларов по запросу из США.
REGNUM вчера в 22:10
Армия и оружие
Власти Украины испугались наступления российской армии с Крыма
В Киеве утверждают, что обладают информацией о возможном наступлении российской армии с Крыма на территорию Украины якобы с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом.
Российский Диалог 05 июня в 13:09
Общество
Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия вчера в 08:01
Футбол
«Манчестер Сити» возглавил рейтинг клубов Англии по расходам. «Ливерпуль» лишь 14-й
Журналист Sunday World Кевин Палмер составил рейтинг клубов Англии по чистым расходам за последние пять лет, используя данные портала Transfermarkt.
Чемпионат вчера в 20:53