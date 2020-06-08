Коронавирус ускорил развитие системы быстрых платежей (СБП). В мае россияне сделали свыше 2 млн переводов с помощью сервиса на сумму более 20 млрд рублей, рассказали «Известиям» в Центробанке.

с чего всё началось

За май россияне совершили 2,2 млн операций на сумму более 20 млрд руб. через систему быстрых платежей (СБП), сообщает газета «Известия» со ссылкой на Национальную систему платежных карт. Этот показатель подтвердили в Банке России.

В мае россияне перевели более 20 млрд руб. через СБП

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