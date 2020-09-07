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Российская газета
Российская газета

В магазинах может возникнуть дефицит импортного алкоголя

В винных магазинах может образоваться дефицит импортного алкоголя. Как сообщает РБК, торговля перестала принимать зарубежную продукцию из-за нового закона "О виноградарстве и виноделии в РФ", вступившего в силу 26 июня текущего года.В источнике
С чего всё началось
РБК

Новый закон поставил под угрозу продажу части импортного алкоголя

Российские магазины начали отказывать поставщикам импортного алкоголя в приеме части продукции из-за нового закона «О виноградарстве и виноделии в РФ», вступившего в силу 26 июня 2020 года.
РБК17:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

В магазинах может возникнуть дефицит импортного алкоголя

Газета.Ru05:41
РБК

Новый закон поставил под угрозу продажу части импортного алкоголя

РБК17:00
Эхо Москвы

Зарубежные производители алкоголя могут столкнуться с трудностями из-за нового российского закона о виноделии

Эхо Москвы05:33
Lenta.ru

Продажа импортного алкоголя в России оказалась под угрозой

Lenta.ru02:49
RT на русском

РБК: продажа части импортного алкоголя под угрозой из-за нового закона

RT на русском02:28
Коммерсантъ

РБК: продажа части импортного алкоголя под угрозой из-за требований закона о виноделии

Коммерсантъ01:07
РИА Новости

«Шмурдяка станет меньше»: Киселев оценил закон о виноделии

РИА Новости04:44

Зайберт: Берлин ждёт от Москвы ответов по делу Навального

В свою очередь глава МИД ФРГ Хайко Маас подчеркнул, что Германия и её партнёры в ближайшее время ожидают от Москвы ряд шагов по расследованию инцидента с российским блогером Алексеем Навальным, которое он назвал «тяжким преступлением».
REGNUM06:18

Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб

В Кремле не оценивают переданную Минском запись разговора Берлина и Варшавы про Алексея Навального, это работа спецслужб, что они и делают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб
РИА Новости05:41
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Грузинская оппозиция выдвинула Саакашвили на пост премьера

Оппозиционные в Грузии партия "Единое национальное движение" и объединение "Сила в единстве" решили выдвинуть экс-президента страны Михаила Саакашвили на пост премьера в случае победы на предстоящих парламентских выборах, заявил на брифинге их лидер Григол Вашадзе.
РИА Новости05:37
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В КС белорусской оппозиции заявили о задержании Марии Колесниковой

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак сообщил РИА Новости, что получил от сторонников информацию о задержании одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой.
РИА Новости04:52
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
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В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUM05:09
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Институт Гамалеи попросил денег на создание нового COVID-препарата

Институт имени Гамалеи, зарегистрировавший первую в мире вакцину от коронавируса, добивается финансирования нового проекта - высокоэффективного лекарства для больных COVID-19, которое способно радикально снизить летальность.
Интерфакс04:48
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Назвавшая школьников нищебродами учительница из Чебоксар уволилась

Утверждается, что аудиозапись была сделана учеником пятого класса одной из школ Чебоксар, а женщина, называющая учеников "дармоедами", "спиногрызами", "нищебродами", "бездарями" и "свиньями" - учитель русского языка и литературы.
РИА Новости04:28
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Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Ряд средств массовой информации, ссылаясь на собственные источники, заявили, что французский военный корабль «Dupuy de Lome» путем создания помех на определенных частотах атаковал российские комплексы РЛС С-400, расположенные в Крыму.
Военное дело03:56
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ФНБ в августе вырос на 298 млрд рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 сентября составил 13 трлн 256,7 млрд рублей, или 11,7% прогнозного ВВП на 2020 год, что эквивалентно $177,612 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ.
Интерфакс04:33
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