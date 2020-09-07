В магазинах может возникнуть дефицит импортного алкоголя
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В магазинах может возникнуть дефицит импортного алкоголя
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Магазины, в свою очередь, стали отказывать в приеме "неправильно" маркированной продукции. Магазины стали частично отказывать поставщикам импортного алкоголя в приеме продукции из-за нового закона "О виноградарстве и виноделии в РФ", который вступил в силу 26 июня 2020 года.В источнике
С чего всё началось
Новый закон поставил под угрозу продажу части импортного алкоголя
Российские магазины начали отказывать поставщикам импортного алкоголя в приеме части продукции из-за нового закона «О виноградарстве и виноделии в РФ», вступившего в силу 26 июня 2020 года.
РБК17:00
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