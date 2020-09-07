Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Газета.Ru
Газета.Ru

В магазинах может возникнуть дефицит импортного алкоголя

Магазины, в свою очередь, стали отказывать в приеме "неправильно" маркированной продукции. Магазины стали частично отказывать поставщикам импортного алкоголя в приеме продукции из-за нового закона "О виноградарстве и виноделии в РФ", который вступил в силу 26 июня 2020 года.В источнике
С чего всё началось
РБК

Новый закон поставил под угрозу продажу части импортного алкоголя

Российские магазины начали отказывать поставщикам импортного алкоголя в приеме части продукции из-за нового закона «О виноградарстве и виноделии в РФ», вступившего в силу 26 июня 2020 года.
РБК17:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

В магазинах может возникнуть дефицит импортного алкоголя

Газета.Ru05:41
РИА Новости

«Шмурдяка станет меньше»: Киселев оценил закон о виноделии

РИА Новости04:44
Коммерсантъ

РБК: продажа части импортного алкоголя под угрозой из-за требований закона о виноделии

Коммерсантъ01:07
Lenta.ru

Продажа импортного алкоголя в России оказалась под угрозой

Lenta.ru02:49
RT на русском

РБК: продажа части импортного алкоголя под угрозой из-за нового закона

RT на русском02:28
Эхо Москвы

Зарубежные производители алкоголя могут столкнуться с трудностями из-за нового российского закона о виноделии

Эхо Москвы05:33
РБК

Новый закон поставил под угрозу продажу части импортного алкоголя

РБК17:00

Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение Колесниковой

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой.
Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение Колесниковой
ТАСС06:30

Песков прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию кипрской газеты Politis со списком россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство республики в обмен на инвестиции в страну.
Ведомости06:47
186

Меркель не исключила санкции против «Северного потока-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток-2» в ответ на отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального.
РБК06:37
149

В Кремле рассказали о способе повысить эффективность губернаторов

"Дополнительные полномочия, которые были им предоставлены в ходе беспрецедентной пандемии, действительно, как сказал президент, себя оправдали и были очень эффективно использованы главами регионов", - оценил представитель Кремля.
Российская газета06:11
1

Пашаев заявил о намерении выложить запись суда над Ефремовым

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, заявил в понедельник, 7 сентября, о намерении выложить запись суда над своим клиентом в открытый доступ.
Известия06:34
27

Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.com06:33
81

Охлобыстин попросил помиловать Ефремова

Российский актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь актеру Михаилу Ефремову, которому 8 сентября суд вынесет приговор по делу о ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров.
Известия05:07
495