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Российская газета
Российская газета

В магазинах может возникнуть дефицит импортного алкоголя

В винных магазинах может образоваться дефицит импортного алкоголя. Как сообщает РБК, торговля перестала принимать зарубежную продукцию из-за нового закона "О виноградарстве и виноделии в РФ", вступившего в силу 26 июня текущего года.В источнике
С чего всё началось
РБК

Новый закон поставил под угрозу продажу части импортного алкоголя

Российские магазины начали отказывать поставщикам импортного алкоголя в приеме части продукции из-за нового закона «О виноградарстве и виноделии в РФ», вступившего в силу 26 июня 2020 года.
РБК17:00
Подробнее о событии
РИА Новости

«Шмурдяка станет меньше»: Киселев оценил закон о виноделии

РИА Новости04:44
РБК

Новый закон поставил под угрозу продажу части импортного алкоголя

РБК17:00
Эхо Москвы

Зарубежные производители алкоголя могут столкнуться с трудностями из-за нового российского закона о виноделии

Эхо Москвы05:33
Lenta.ru

Продажа импортного алкоголя в России оказалась под угрозой

Lenta.ru02:49
RT на русском

РБК: продажа части импортного алкоголя под угрозой из-за нового закона

RT на русском02:28
Коммерсантъ

РБК: продажа части импортного алкоголя под угрозой из-за требований закона о виноделии

Коммерсантъ01:07
Газета.Ru

В магазинах может возникнуть дефицит импортного алкоголя

Газета.Ru05:41

«Ъ»: депутат Госдумы пожаловался на Apple в ФАС

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции "Единая Россия" Антон Горелкин призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) провести проверку компании Apple.
«Ъ»: депутат Госдумы пожаловался на Apple в ФАС
Газета.Ru04:33
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МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

Телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко, 4 сентября опубликовал запись перехваченного разговора Берлина и Варшавы о ситуации с основателем ФБК Алексеем Навальным.
Ведомости04:44
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
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Поразительные изменения. Опубликован первый скриншот Crysis Remastered

Скриншот из Crysis Remastered: Скриншот из оригинала: Ремастер выйдет 18 сентября на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Ранее разработчики представили тизер, где сравнивается графика оригинала 2007 года и обновлённой версии.
Чемпионатвчера в 16:18
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Стартовали продажи нового Mercedes-Benz G-Class с мотором на 2,0 литра

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REGNUM06:18
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