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Российская газета
Российская газета

В магазинах может возникнуть дефицит импортного алкоголя

В винных магазинах может образоваться дефицит импортного алкоголя. Как сообщает РБК, торговля перестала принимать зарубежную продукцию из-за нового закона "О виноградарстве и виноделии в РФ", вступившего в силу 26 июня текущего года.В источнике
С чего всё началось
РБК

Новый закон поставил под угрозу продажу части импортного алкоголя

Российские магазины начали отказывать поставщикам импортного алкоголя в приеме части продукции из-за нового закона «О виноградарстве и виноделии в РФ», вступившего в силу 26 июня 2020 года.
РБК17:00
Подробнее о событии
Российская газета

В магазинах может возникнуть дефицит импортного алкоголя

Российская газета03:17
Lenta.ru

Продажа импортного алкоголя в России оказалась под угрозой

Lenta.ru02:49
РБК

Новый закон поставил под угрозу продажу части импортного алкоголя

РБК17:00
Газета.Ru

Новый закон о виноделии угрожает продаже части импортного алкоголя

Газета.Ru02:01
Коммерсантъ

РБК: продажа части импортного алкоголя под угрозой из-за требований закона о виноделии

Коммерсантъ01:07
Эхо Москвы

РБК: Магазины стали отказывать поставщикам импортного алкоголя в приеме части продукции из-за закона о виноделии

Эхо Москвы01:33
RT на русском

РБК: продажа части импортного алкоголя под угрозой из-за нового закона

RT на русском02:28

В Германии возбудили уголовное дело против вора в законе из Мурманска

Прокуратура Мюнхена возбудила уголовное дело об организации преступного сообщества против мурманского вора в законе Степана Фурмана, сообщает управление ФСБ России по Мурманской области.
В Германии возбудили уголовное дело против вора в законе из Мурманска
Коммерсантъ03:29

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомостивчера в 09:21
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МИД Польши опроверг данные о телефонном разговоре между Варшавой и Берлином о Навальном

Министерство иностранных дел Польши опровергло информацию о телефонном разговоре между абонентами в Варшаве и Берлине, в ходе которого обсуждалась фальсификация отравления Алексея Навального.
ТАСС03:28
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Епархиальный суд подготовил 22 вопроса схимонаху Сергию

«Дабы не быть отлученным от Церкви», обвиняемому предстоит ответить перед судом на вопросы, связанные с обвинениями, озвученными схимонахом в адрес митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, в ереси, экуменизме, сатанизме, закрытии храмов и т.д. В епархии отметили, что данные обвинения неоднократно звучали в разного рода публичных выступлениях.
Уральский меридианвчера в 10:42
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Депутат Госдумы попросил ФАС проверить Apple

Депутат Государственной думы, единоросс Антон Горелкин обратился в ФАС с просьбой проверить Apple — он подозревает, что компания злоупотребляет монопольным положением на рынке, затрудняя российским разработчикам доступ к системе распространения приложений.
Вести.Ru02:35
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